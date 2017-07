Video: Una niña rodeada por una pitón genera polémica en las redes sociales

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Hoy 14:17 -

Un insólito video ha generado polémica en YouTube. El clip que muestra a una menor de edad rodeada por una serpiente pitón ha generado la indignación de los usuarios.

En las imágenes se puede ver a una niña de cuatro años de edad sentada en un sillón viendo la televisión mientras que una serpiente descansa a su alrededor.

"Mi hija y Cher viendo la televisión juntos", escribió Ed Taoka, padre de la menor, al momento de compartir su grabación en Facebook.

Lo que el hombre no esperaba era la respuestas de los usuarios que criticaba como exponía a la niña ante la serpiente y pidieron la intervención de los servicios de protección de niños y animales.

El dueño aseguró que la serpiente no es peligrosa, ya que "solo come ratas" y nunca ha intentado atacar. "Estas son serpientes domesticas, están criadas en cautivero", explicó el padre.

Un insólito video ha generado polémica en YouTube. El clip que muestra a una menor de edad rodeada por una serpiente pitón ha generado la indignación de los usuarios.



En las imágenes se puede ver a una niña de cuatro años de edad sentada en un sillón viendo la televisión mientras que una serpiente descansa a su alrededor.



"Mi hija y Cher viendo la televisión juntos", escribió Ed Taoka, padre de la menor, al momento de compartir su grabación en Facebook.



Lo que el hombre no esperaba era la respuestas de los usuarios que criticaba como exponía a la niña ante la serpiente y pidieron la intervención de los servicios de protección de niños y animales.



El dueño aseguró que la serpiente no es peligrosa, ya que "solo come ratas" y nunca ha intentado atacar. "Estas son serpientes domesticas, están criadas en cautivero", explicó el padre.