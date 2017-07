EN VIVO | Central Córdoba se mide con Atlético Paraná

Fotos

Videos Central Córdoba se mide con Atlético Paraná.

-

Central Córdoba recibe esta noche en el estadio Alfredo Terrera a Atlético Paraná, en el marco de la fecha 43 del Campeonato de la Primera B Nacional. El encuentro que será arbitrado por el colegiado Luis Álvarez se jugará desde las 21.

Esta será una nueva final que el "Ferroviario" deberá ganar para seguir con posibilidades de permanecer en la segunda categoría, ya que su situación en la tabla de los promedios es comprometedora.

El equipo llega en alza luego de propinarle una histórica goleada como visitante a Villa Dálmine. En tanto que su rival ya perdió la categoría y desde la temporada siguiente participará en el Torneo Federal A.

Pero ese antecedente no cambia los planes del equipo local, porque está obligado a ganar sin importar el rival de turno. Además debe recomponerse ante su gente, porque en su última presentación cayó derrotado ante Douglas Haig de Pergamino, lo que significó un duro golpe.

Te recomendamos: Central Córdoba aplastó 5 a 0 a Villa Dálmine

En lo que respecta a lo deportivo, el entrenador Gustavo Coleoni se ve obligado a realizar una variante en el equipo que jugó ante el "Violeta", puesto que el defensor Gabriel Fernández alcanzó el límite de amonestaciones y deberá cumplir con una fecha de sanción. En su lugar reaparecerá el "Colorado" Gabriel Zuvinikar.

Además mantiene una duda en el ataque. El "Sapo" debe optar entre la continuidad de Diego Dielos o por el ingreso de Leandro Chetti.

En cuanto a los relevos, y por la situación, Coleoni conformó una plantilla con un solo defensor.

Leandro Becerra

El que habló en la previa de este encuentro es el mediocampista y máximo artillero del equipo, Leandro Becerra, quien aseguró que deben mantener el arco en cero y tratar de no cometer errores.

"Va a depender de lo que hagamos nosotros más que de ellos. De local siempre tuvimos las intenciones de jugar; con Douglas sufrimos un gol rápido que nos desconectó del partido. Esta va a ser otra final", afirmó Leandro Becerra, en diálogo con Radio Panorama.

"Trataremos no cometer errores y dejar el arco en cero porque el gol lo vamos a concretar. Esperemos que sea rápido, para poder descomprimir al equipo y que nos podamos soltar para generar lo mejor de nuestro juego. En caso de que no se dé será bueno mantener la calma y no entrar en desesperación", prosiguió.

En cuanto a su estado físico "Chucho" acarrea una sobrecarga muscular desde hace varios días, sin embargo aseguró que está en buenas condiciones.

"Estoy muy comprometido con el equipo, más allá de mi estado físico. Lo que más quiero es que terminemos bien el torneo cumpliendo el objetivo", confió el ex Patronato de Paraná.

Por último dejó en claro la situación del Ferroviario y reconoció que deben sumar los tres puntos y aguardar por la caída de los equipos con los que lucha por permanecer.

"Lo único que tenemos que hacer es ganar. Por supuesto que dependemos de otros resultados, pero para aspirar a eso tenemos que ganar. Primero debemos concentrarnos en hacer bien nuestro trabajo para después fijarnos en los otros resultados", culminó.