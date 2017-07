CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Julio 2017

Hoy 22:01 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7

21.30 FANNY LA FAN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

23.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

01.45 PARE DE SUFRIR.

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

CANAL 9

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PEREGRINOS DE FE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 EL CLÁSICO. CENTRAL

CÓRDOBA VS. ATLÉTICO PARANÁ

CANAL 4

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

02.43 STRIKE BACK 03 EPS 03

03.39 CITA CON EL AMOR

05.31 MEDIANOCHE EN PARÍS

07.20 SANTA CLÁUSULA

09.12 SANTA CLÁUSULA 2. LA NAVIDAD

CORRE PELIGRO

11.15 LA MANSIÓN EMBRUJADA

13.02 PAPÁS A LA FUERZA

14.50 DANIEL EL TRAVIESO

16.45 LA MOMIA REGRESA

19.22 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

22.00 FUERZAS ESPECIALES

TNT

04.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 SI YO TUVIERA 30

07.38 BOWFINGER. EL DIRECTOR CHIFLADO

09.21 30 MINUTOS O MENOS

10.48 EL GRAN CASAMIENTO

12.19 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

15.01 EL AVISPÓN VERDE

17.06 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN

19.01 SUPERMAN REGRESA

22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

23.00 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

00.49 DESPUÉS DE LA TIERRA

TCM

01.04 LA PANTERA ROSA

01.34 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS

02.58 TIEMPOS DE GLORIA

05.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 2)

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.38 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 2)

08.54 ALF

09.20 LA PANTERA ROSA

09.50 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS

BUNNY MOVIE

11.22 LLAMARADA

13.50 DULCE NOVIEMBRE

16.00 LA LAGUNA AZUL

17.54 RETO AL DESTINO

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 EL ÚLTIMO SAMURAI

23.41 TIEMPOS DE GLORIA

SPACE

00.00 LA REINA DEL SUR

00.45 EN LA MIRA

02.52 PELIGRO DEL LAGO

04.28 MALA

06.00 AVIÓN VS VOLCÁN

07.30 JESSE STONE. DESENMASCARADOS

09.20 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

11.36 EL CORRUPTOR

13.37 KING KONG

17.13 VENGANZA EN LA PRISIÓN

18.56 EL LLANERO SOLITARIO

22.00 LA REINA DEL SUR

22.45 LA CARRERA DE LA MUERTE 3.

INFIERNO

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ HOY, A LAS 22.30, LOS CANTOS Y LA COOPERATIVA CULTURAL: ERNESTO

CANTOS, PABLO CANTOS, LITO TIJERA, CRISTÓBAL GONZÁLEZ Y

MARTÍN SALOMÓN.

+VIERNES 14, A LAS 22.30, CLÁSICOS INTERNACIONALES CON

ABRAXAS Y GABY FERREYRA, JUAN ABASCAL, VÍCTOR ROTONDO,

QUIQUE VILLALBA Y TITO GALVÁN.

+SÁBADO 15, A LAS 23.30, GRAFFITI ROCK.

CLUB HURACÁN

(ROCA (N), 159)

+ SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA

PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL,

ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI

SALVATIERRA, FACU ROBLES, JUANCHY HAICK, CHANGOS SANTIAGUEÑO,

RELEJOS DEL SALITRAL Y KALAMA TROPICAL.

CLUB LOS ANDES

+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON DEMI

CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA

SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO.

CINES

SUNSTAR



MI VILLANO FAVORITO 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19-07: 14:00 (cast), 16:00

(Cast),18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO A

CASA (3D)

CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)

HOY: 22:10 (Subt)

14/07 -15/07: 22:10 (Subt), 00:45hs

(Subt)

16/07 -19-07: 22:10 (Subt)

CARS 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY: 14:30 (cast), 16:50 (Cast), 19:10

(Cast), 21:30hs (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO

A CASA (2D): CIENCIA FICCIÓN (+

13 años)

HOY - 19/07 13:15, (cast), 17:00 (Cast),

20:00 (Cast)

CANTANTES EN GUERRA (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY -22:40 (Cast)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY-19/07: 13:20 (cast), 15:35 (Cast),

17:50 (Cast), 20:10 (Cast)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D):COMEDIA

HOY: 22:30 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -19/07 -15:00 (cast), 17:00 (Cast),

19:00 (Cast), 21:00 (Cast)

NO TOQUES DOS VECES (2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY -22:55 hs (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 APTA TODO PÚBLICO

ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:40 - 17:50 - 19:50

CASTELLANO 3D 17:20 -

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta

Todo Público

CASTELLANO 2D 15:00 - 17:50 -

19:50- 22:30-

MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta

Todo Público

CASTELLANO 2D 22:00

SPIDERMAN: DE REGRESO A

CASA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:20 - 21:10 SUBTITULADA

2D 22:50