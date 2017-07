FÚNEBRES | 13 de Julio de 2017

13/07/2017 -

Fallecimientos

13/7/17

- Esher María Ponce Lobos de Tejera

- Alba Omar Ruiz

- Juana Sara Paz

- Julia Delmira Gómez

- Mamerta Toledo (Figueroa)

- Feliberta del Rosario Bustamante (Nva. Francia)

- Carlos David Zamudio

Sepelios Participaciones

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Señor, recíbelo en tu reino y que brille para el la luz que no tiene fin. Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia, acompañan a Yllini y su familia en este doloroso trance. Elevan y ruegan oraciones.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Ricardo Llapur, su esposa Angela Innamorato e hijos particpan su fallecimiento rogando oraciones a su memoria.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Azucena Navarro participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a Isabel, Mario, Claudio, Gaby y Silvio rogando oraciones en su querida memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Raúl Walter Lazo, Marcela y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Elba Mendoza y familia participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Personal directivo, docente, de maestranza y Asoc. Cooperadora de la Esc. de Comercio Antenor Ferreyra participan el fallecimiento de la tía de su compañerop de tareas Sergio y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JULIA DELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Sus hijos Carlos, Fidelina, Leonor, hijos del corazón Elsa, Nene, Negro, h. pol. nietos, Diego, Claudia, Analia, Yanina, Lucas, Dario, David part. su fallec. Sus restos fueron inhum,. en el cem. de San Marcos. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GÓNGORA, PABLO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Oscar Stenberg, Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querida amiga Irma Barros y ruegan oraciones en su memoria.

GÓNGORA, PABLO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. "El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". (Juan 8,12). Personal directivo, docente y no docente del Jardín de Infantes Nº 93 Grillito participa el fallecimiento del padre de la alumna Julieta Góngora, elevando oraciones en su memoria y rogando por su eterno descanso.

GÓNGORA, PABLO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus familiares Graciela, Silvia, Mariano, Teresita, Carlos y Daniel Carreras Barros y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Su hermana Pily Mayuli, sus hijos Fernando, Pedro, Carlos y Daniel Tarchini y respectivas flias., participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su flia. en este momento de dolor.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus primas hermanas Hebe, Olga, Sara, Rita Yocca y sus familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Su sobrino Dr. Fernando Tarchini y flia., participa su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria. y acompañan a su flia. en este momento de dolor.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Su sobrino Carlos Tarchini y flia., participa su fallecimiento y acompañan a su flia., en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Su sobrino Dr. Daniel Tarchini y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Su sobrino Pedro Tarchini y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Elba Ramendo y familia, María Ramendo, Ricardo Ramendo y familia participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones al Señor.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Pocha; quedas en mi recuerdo. Compartimos algo tan hermoso, nuestros nietos. Su consuegra Nina Coronel, sus hijos María Laura, Martín Alejandro, María de los Angeles, hijos políticos Roberto Uñates, Teresita Savy, José Bravo, nietos Roberto, Maximiliano, Mauricio. Tomás, Tobías, Guadalupe y Ana Cecilia y Malenita. Descansa en paz en brazos de nuestro Señor.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Angélica Kuchudis de Serrano, Elena Kuchudis de López y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Roberto, Ricardo y Pichi en este momento de dolor.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Pochi Bianchini despide a su querida amiga con profundo dolor y gran cariño y acompaña con afecto a su flia., en estos tristes momentos.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Pedro Castaño, Teresita Gubaira y flia participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando a Dios conceda una cristiana resignación a sus hijos y demás familiares.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. El Centro de ex docentes Elda Gómez de De Marco de la Esc, Nº 42/764 "Diego de Rojas", participa con gran dolor el fallecimiento de su querida ex colega Martita Mayuli. Acompaña a sus hijos y flias en estos tan penosos momentos y ruega al Señor la recoja para su descanso eterno.

PAZ, JUANA SARA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su hija María Cristina, h. pol. César Moscatelli, nietos Mariano y Lucas participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio Parque de la Paz. Servicio FunArg.-ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su hija: Dra. María Viviana Tejera, part. con profundo dolor su fallecimiento é invita al sepelio hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( Sala Velatoria N° 1 ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su hermana Paula, su hermano político Alfredo Perez Gallardo, sus hijos Jorgelina y Gastón y la pequeña Luisina participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Betty. Sus sobrinos Roberto, Trici, Silvi, Ricar y sus respectivas flias. sienten profundamente tu partida. Te reunirás con tus seres queridos; Raúl, abuela Paula y tus hermanos Billy y Roberto, que siempre estuvieron juntos. Que Dios te reciba a su lado junto a ellos y nosotros seguiremos aquí recordándolos con mucho amor. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque esté muerto vivirá. Sus sobrinos Miguel Ángel Tejera, María Martha Rufino y Miguel Antel Tejera (h), participan el fallecimiento de la querida tía María Esther, y acompañan a su hija María Viviana en su dolor, Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Nancy Sosa, Agostina y Lucía Abella participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a la familia en este dificil momento y piden oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. "Que Dios te reciba en tus brazos y descanses en paz", acompaña a su hija Viviana en este doloroso momento. Sus amigos José Cantos, Adela Jorge y flia. Ruegan una oración en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Los amigos de María Viviana, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Sra. madre: Carlos G. Juarez Villegas, Adela Jorge de Cantos, René Jimenez, Nancy Sosa, Roberto Morales, María Esther Bazan, Elisa Artaza, Felix Pernigotti, Claudia Jimenez, Alba Cáceres, María Rosa Hazam y Enzo García. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. El Defensor General, Dr. Enrique José Billaud, Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa, participan con Profundo dolor el Fallecimiento de la Sra. María Esther Ponce de Tejera, y acompañan a su hija, la Dra. María Viviana Tejera, Coordinadora de la Defensa oficial de la ciudad de Termas del Río Hondo. Elevando oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Sus amigos Ada y Rodolfo Cappellini, sus hijos Tatiana, Isolda, Renzo y sus nietos Constantino, Juan Rodolfo, Faustina y Francisco participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga María Esther y acompañan en su dolor a Paula y Viviana, ofreciendo una oración en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Martha Danela y sus hijos Gabriela y Luis Hernández, María y Miguel Tejera y Nicolás y Belén Castiglione participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Los amigos de siempre de su hija Viviana; Julio, Vivi y Jackie, participan su fallecimiento. Hasta siempre María Esther.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Dra. Jaqueline Macedo y flia., participa su fallecimiento y acompañan a su hija Viviana con el afecto de siempre.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Cecilia Vittar y Martin Costas participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Viviana. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Chicha y Lucy Riachi participan con gran dolor la partida a la casa del Padre de nuestra querida amiga. Piden al Altísimo, resignación para Vivi, Kuka, Ema y toda la familia.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Los amigos de María Esther, Mariana Gentile de Romano, sus hijos Gustavo, Adrian y flia y Mariana Carolina participan con profundo dolor su partida recordando su generosa trayectoria, siempre dispuesta a dar una mano a quien la necesitara. Que Dios la acoja en su reino y lleguen para su hija Viviana, cristiana resignación, elevamos oraciones en su querida memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Querida amiga y compañera. Siempre tu recuerdo estará presente en nuestras memorias. Donde haya una esperanza, un anhelo o un sueño peronista, seguramente estarán los latidos de tu corazón enarbolando las tres banderas que fueron generadoras de nuestro ideario y nuestra identidad política. Descansa en paz y que Dios haga brillar para vos la luz que no tiene fin. Alberto Varas, su esposa Mirta y su hijo Fernando participan con profundo dolor su partida al reino celestial y acompañan a su querida familia, especialmente a su hija Viviana, rogando para que la paz y la tranquilidad regresen a sus hogares en forma de verdadera y cristiana resignación.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. La comisión directiva de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales de Santiago del Estero (gremio) participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socia Dra. María Viviana Tejera. Se ruegan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. La comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socia Dra. María Viviana Tejera. Se ruegan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su compañera y amiga Nora Alice Amestoy de Arias y flia participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Sylvia Perez Gallardo, Patricia Rayas Gallardo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Dr. Luis Alberto de la Rúa, fiscal general del Ministerio Público, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino " Acompañamos a nuestra amiga Viviana en tan dolorosa perdida. Chiqui, Mariela, Tily, Monica e Isabel. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Dra. Emilse Pellene y familia participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su colega y amiga Viviana. Elevan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Mirta Julian, Memé Martin y Eugenia Mendez, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de su intima Amiga Viviana y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, ALBA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su sobrino José Chamaco Torres y familia, Norma Barrientos y familia, Cristina de Cordero y flia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

RUIZ, ALBA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su sobrino José Chamaco Torres y flia, y vecinos part,. su fallec. y sus restos fueron inhum. en cem, Jardin del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.R.L.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. María Teresa Barraza de Salido y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre, hemanos, esposa e hijos en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TOSCANO ACOSTA DE ORIETA, BEATRIZ ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. Josefina S. King e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso hasta su feliz resurrección en Cristo Nuestro Señor.

TOSCANO ACOSTA DE ORIETA, BEATRIZ ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. Naty Nassif, Coty Giménez, Yuly Araujo y Graciela Saber participan su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su amigo Pedro y familia.

TOSCANO ACOSTA DE ORIETA, BEATRIZ ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. Elsa Di Piazza participa la partida de Beatriz a la Casa del Señor dejando un tierno recuerdo de su paso por el Nivel Inicial y hace llegar sus condolencias a toda su familia.

ZAMUDIO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Sus hermanas: Gladys y Teresa Zamudio, sobrinos y demas fliares. part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 15 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Invitación a Misa

ABRAHAM, FEYEZ, (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/09|. Hace ocho años te ausentaste para reunirte con nuestros padres y hermanos, desde entonces lloro tu ausencia, dolor y tristeza que me acompañarán hasta reunirme con ustedes. Los amo, los extraño. En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús se oficiará la misa pidiendo a Dios merezcan alcanzar los gozos de la eterna felicidad. Descansa en paz hermano querido.

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Al cumplirse 9 días de su partida al reino de los cielos. Pedro Rodríguez participa con profundo pesar e invita a la misa a celebrarse hoy en la parroquia Santo Cristo a las 19.30 hs por el descanso eterno y paz a sus seres queridos.

CURA, JOSÉ REIMUNDO (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/13|. Su esposa Gabriela Santillán, sus hijos José y Anita; Jorge y Cristina y Viviana Véliz, sus nietos Iván, Leandro, Carolina; y Luciana y Jorgito Cura y demás familiares invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE YBARRA, FRANCISCA ANTONIA (Muñeca) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/17|. Mi vieja Muñeca, hoy hace un mes de tu partida de que no estás físicamente entre nosotros. No te imaginas como duele tu ausencia. Es muy difícil no tener una madre, que me cobije, me cuide y me proteja pero más extraño tus besos, tus fuerzas abrazos y tus sabios consejos. Madre querida, nadie tiene amor más grande que dar la vida por los hijos. Por eso hoy me toca vencer el gran dolor y aceptar tu partida, solo nos reconforta saber que hoy estas en un lugar lleno de luz en donde no existe el sufrimiento, egoísmo ni la envidia. Vieja querida espero que nos des fuerza y fortaleza y te conviertas en esa estrella que ilumine nuestros caminos. Sus hijos Susana, Alejandro, Marcelo, sus hijos políticos Claudia, Marcela y sus queridos nietos Agustín, Machy, Aldana y Panchito invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, Bº J. Newbery.

PERALTA, FRANCISCO ARGENTINO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/15|. Su familia invita a la misa que en su querido recuerdo, al cumplirse veintitres meses de su partida a la Casa del Padre, a celebrarse hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco Solano.

TARCHINI, GUILLERMO SEGUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/11|. Viejo querido: tu recuerdo con nosotros siempre, fuiste una buena persona y seguramente, tu ejemplo y tus enseñanzas quedaron en nosotros. Tus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares, hoy al cumplirse seis años de tu partida a la casa celestial estaremos recordándote y teniéndote muy presente en la misa a realizarse en la Pquia. Ntra. Señora del Pilar, Bº Autonomía a las 19 hs.

VILLALBA, ALDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/16|. Un día como hoy, hace un año, te fuiste al cielo para embellecernos con tu luz propia y en silencio con la paz y la ternura en tu rostro, reflejo sereno de quién a entrado en el camino de la vida sin fin. Dejaste un vacío enorme en nuestras vidas, pero no queda el consuelo de que ya vuelas en paz en un lugar donde ya no hay dolor. Te recordaremos por siempre en cada paso, en cada suspiro. Su hijo Enrique, su hija política Remedios, y su nieto Joaquín invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, para rogar por su eterno descanso.

Agradecimientos

Recordatorios

LÓPEZ, MARCELO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/09|. Marcelo, hijo querido, hoy cumples 8 años de tu partida adonde Dios. Para mí no hay tiempo ni distancia de tu ida al cielo, es siempre hoy, y el dolor se ahonda al extrañar tu presencia física, aunque te tengo espiritualmente junto a mí con todas las protecciones que siempre me brindaste y que ahora más de cerca de las concede Dios. Gracias hijo por ser como has sido. Tu alma goce siempre de la bendición divina. Te amo. Tus padres, hna. y flia. y tía Ñata.

MELEM, CARLOS FRANCISCO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/16|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Tus empleados que no se olvidan en ningún momento, Ramón, Oscar, Elpidio, Alico, Tuni, Rulo, Fernando, Cuchi, Walter, Cesar y Raúl, te recuerdan siempre con mucho cariño a un año de tu fallecimiento.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su esposa Crisanta M. Argañaras, sus hijos Roberto y Edith, sus nietos Abril y Joaquín Sosa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Servicio Norte Beneficios y serán inhumados hoy a las 1 hs en el Panteón familiar del Cementerio de La Misericordia.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su esposa Margarita Argañaraz, sus hijo Roberto, h. política Edith, nietos Joaquin, Abril y demás familiares . Sus restos serán inhumados hoy 9.30 hs en el cementerio La Misericordia. COBERTURA IOSEP. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel. 4219787.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Señor ya está ante ti recíbelo en tu Reino. Su hermana Ñata y cuñada Asunta Marinaro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Misericordia.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su sobrino José Ramón Jarma y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su sobrino Elena Jarma y flia; participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su Sobrina Lilia Jarma y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su sobrina Elva Jarma y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Sus sobrinos nietos José Ramón Jarma Saadi, Anabel Jarma Saadi y Jallil Jarma, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Señor tu hijo ya está ante ti. Su sobrina María Cristina, sus hijos Alejandro, Jimena y Agustin con sus respectivas flias. participan su fallecimiento.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Mónica Yurquina, sus hijos Ivana, Darío y Daniel, su nieto Exequiel y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Roberto y Edith; Abril, Joaquín y Margarita en tan triste momento y elevan oraciones por su eterno descanso.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Silvia Gallardo, sus hijos Marcos, Moni, Romina y sus sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su cuñada Valle, su sobrina Liliana y Néstor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su cuñada Aurora, sus hijos José y Arminda, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Sus hermanas Gladis y María Robles. Sus sobrinas Noelia Torres y Gladis Torres, Cecilia, Juan Jose y Ramon Torres, Beatriz y Daniel Diez Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

RUIZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/07/17|. Su marido Roque Soria, sus hijos Sus hijos Susy, Gilda, Liliana, Ana y Mercedes, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Señor recíbelo en tu reino, perdona sus pecados y resucitalo a la vida eterna. Sus hijos Chuna, Liji, Huguito, sus hijos políticos Guillermo, Liliana. Sus nietos Arturo, Ebert, Valentin y Cristian, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Señor tú que sos el todo poderoso permítele la entrada a tu reino celestial. Su hija Sara Silvina Aranda, Guillermo Mastroiacovo y su nieto Arturo participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, él es mi herencia eterna. Su hijo Hugo Aranda participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración a su memoria.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu y lo lleve a la vida eterna. Su Hijo Ebert Omar Aranda, Liliana, sus nietos Ebert, Valentín y Cristian participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Sus hijos Lili, Chuna y Huguito. Sus hijos políticos Liliana, Guillermo. Sus nietos Ebert, Arturo, Valentín, Nahiara, Cristian y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Escucha Dios mi oración y ábreme las puertas de tu reino para tener la vida eterna. Bartolina Gómez, sus hijos Miryam, Carlos y Luis. Petiso, Eliana y Gabriela. Sus nietos Bautista, Melisa, Emma, Federica, Damaris y Emir acompañan con dolor a sus hijos.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Padre de bondad, recíbelo en el reino que tú nos has prometido, donde existe la paz eterna. Su sobrino Cesar Artaza y su familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Señor, recíbelo en tus brazos porque es allí donde está la paz eterna y la luz que no tiene fin. Su sobrina Edith Artaza y Víctor Salomón participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Que en este descanso eterno él señor te proteja con su mirada. Su prima Alicia sus hijos Claudio, Magali, María Belén y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Mariano Pinto, su esposa Zulma, hijos Mariano, Rodrigo y Belén participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Belén Pinto, Rody Prado, Laura Rossi, Valeria Sandoval, Laly Westber y demás integrantes de la agrupación participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Hugo que él Señor y tu esposa te reciban en sus brazos y le de consuelo a tus queridos hijos Cristina Vieyra, Chiki Paz y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Vivió y amó sin detener el tiempo porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Cacho Leiva y esposa Ina, Eli y Gustavo participan con profundo dolor.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Personal directivo, docente, de maestranza y alumnos de la escuela N32 Pedro F. Unzaga de la localidad de Maco Dpto. Capital acompañan al profesor Aranda Hugo en el fallecimiento de su padre y ruegan oraciones por su descanso eterno.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Gustavo Daher, Roxana Curi y sus hijos Omar y Jesús participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Silva Nélida y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Sara Silvina Aranda. Ruegan oraciones en su memoria.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Alabado sea Dios mi creador, Él nos da la vida eterna, es compasivo. Su sobrina Miryam Toloza y Petiso Prado participan con dolor su fallecimiento.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. El Señor lo reciba en sus brazos y nuestra Madre la Virgen de Loreto lo cubra con su manto de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su el fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Juan Carlos Ramos y José Antonio Sequeira y sus respectivas familias. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Vivió y amó sin detener el tiempo…porque el tiempo es solo ensayo de eternidad Oscar Herrera, sus Hijos Suki, Marisa y Flia; Gustavo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Hugo querido tu partida inesperada nos llenó de dolor el alma pero son decisiones de nuestro señor. Seguros estas ya con tu querida Sarita y juntos gozaran de la vida eterna. Dale consuelo y resignación a tus hijos para soportar el dolor te recordaremos como un gran hombre y con la sonrisa amable con la que nos recibías en tu casa. Descansa en paz Huguito querido. Elva Bravo, Yuti Luna y sus hijas Anto, Issa y Anny, acompañan a tu hija Chuna, Arturo y Guillermo y hermanos en tan doloroso momento.

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Que Dios te conceda en el cielo todo el amor que sembraste entre nosotros. Extrañaremos mucho tu presencia cuando lleguemos a tu casa y no estés siempre te recordaremos como un gran padre y amigo de todos. Acompañamos en el dolor a su familia y pedimos una oración a su memoria. Isabella Luna, sus papis Elva y Yuti, Hnos. Anto y Anny participan del fallecimiento del padre de su madrina Chuna.

BUSTAMANTE, FELIBERTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Sus hijos Germán, Pancho, Mercedes, Juan, Noni, h. políticos Mari, Elsa, Omar, Cango, nietos, bisnietos, hnos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio de Nueva Francia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel. 4219787.

CHÁVEZ, JUAN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus amigas y ex colegas de su esposa "Charito" y su hija Ely; Dalinda Tejada, Nora Gonzalez, Mary Villalba y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y Dios provea de cristiana resignación a su flia. (Frías).

DOLORES DE GÓMEZ, MARÍA ANTONIA (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Sus primos Lita y Betín Vázquez, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

FIGUEROA, ELISEO LAUTARO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo II Ramón Edmundo Ordoñez" participan con profundo dolor el fallecimiento Eliseo, alumno de este establecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

FIGUEROA, ELISEO LAUTARO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. "Vuela alto angelito. . . contempla el cántico de los pájaros y sé feliz. Nos enseñantes a ser mejores personas en tu lucha. Por siempre en nuestros corazones Mely Español, Fiorella, Matías y Bautista Ávila acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria. . Las Termas.

GÓMEZ PAZ, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Sus hermanos políticos Tomás Paz, Tona y sobrinas Mónica (a), Maryel y flia acompañan a hijos, , nietos y demás familiares en el dolor por la partida de la entrañable "Tía Julia" . Se ruega oraciones en su memoria. Las Termas.

GÓMEZ PAZ, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su sobrina Mónica Paz (a) y Maryel Paz, Walter, Melina y Alejandro participan el fallecimiento de la querida e inolvidable "Tía Julia". Vivirás siempre en los recuerdos de felices momentos, miradas, aromas y sabores de nuestra niñez. Las Termas.

NAZARRE, MARÍA ELADIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Sus hijos Carlos, María, Nelva, h. políticos Ilda, Omar, nietos, bisnietos, su hna. Blanca y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio de Forres. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel. 4219787.

RAMOS VICTOR HUGO "Libro" (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su hermana Blanca Ester Ramos viuda de Rapetti, su subrina Verónica y demás familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio San Agustín. Frías.

TAZAR DE JUAN, IRMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/7/17|. Ramiro López Bustos, Alejandra Vos, Ricardo Abraham, Zulema Cejas, participan con pesarr su fallecimiento y acompañan a Dina y Edy en este triste momento.

TOLEDO, MAMERTA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su esposo Esteban Luna, sus hijos Franco, Wilson, Magaly Luna, h. políticos Marilin, Cecilia, Daniel, nietos Sofia, Franco, Zoel, Maitena y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio La Invernada (Dpto Figueroa). Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel. 4219787.

TOLEDO, MAMERTA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Tu cuñado Ambrosio Luna y su esposa Susuna, sus hijos Alejandro, Mariano, Niro, Alicia, Eliana. Estacion Hidrica nº7 klm 30 sr. Orieta y compañeros. Sus restos seran inhumados hoy 10 hs en el cementerio La Invernarda (Dpto Figueroa). Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel. 4219787.

TOLEDO, MAMERTA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. "Señor ya está ante ti recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos Flia Buttazzoni de Vaca Huañuna, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

VARAS, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/04|. A trece años de tu partida al cielo te recordamos todos los días, porque estas presente en mi alma, corazón y vida por siempre. Su esposa, hijos y nietos invitan al responso que se oficiará hoy a las 9 en el cementerio de Pozo Hondo.