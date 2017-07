Fotos Faltaría valiosa documentación de una carpeta que estaba en la oficina de Estela López

13/07/2017 -

La investigación por el crimen de la empresaria Estela López de Auad continúa incorporando elementos y se conocieron nuevos detalles revelados por los últimos testimonios. La oficina de la víctima en su casa habría sido hallada desordenada el día del hecho, lo cual no era común según su entorno, y faltaría documentación "importante" de una carpeta roja. Pasó más de un año y medio del asesinato de Estela López, ultimada de más de veinte puñaladas en el interior de su casa de calle San Martín casi Moreno. Hasta ahora sólo hay algunos sospechosos, pero ninguno seriamente comprometido. En las últimas semanas, las fuentes confiaron que hubo dos testimonios valiosos que dieron un nuevo impulso a la investigación que aguarda por los resultados de pericias genéticas e informáticas. El primer fue el de la mano derecha de la empresaria, el administrador Ángel Díaz, el cual ya había declarado en varias oportunidades, pero que en la última ocasión, describió que la oficina que Estela tenía en su casa estaba desordenada, que ello no era común, y que faltaría documentación de una carpeta roja. El mismo Díaz habría logrado ubicar la carpeta en el escritorio de la oficina en las fotografías que Criminalística había tomado aquella fatídica noche del 23 de diciembre del 2015. Qué tipo de documentación faltaría, sólo el administrador, Nahuel -el hijo de la empresaria- y los investigadores sabrían por el momento. Por otra parte, fue el médico de Sanidad Policial, Dr. Juan Marcelo Cura, el que brindó algunas precisiones de lo que observó en la escena, ya que fue el primero en llegar. Habría señalado que el golpe en la cabeza que recibió la víctima mientras estaba sentada la dejó en un estado de conmoción y que por ello no atinó a defenderse. Que de las múltiples cuchilladas, la única profunda fue la que quedó clavada en el tórax. Visita Mañana arribarían a la provincia Laura y Alcira López, hermanas de la víctima. Durante el viernes y el fin de semana se interiorizarán de la investigación con su sobrino Nahuel y los abogados, Dres. Ricardo Auad y Hugo Frola. La próxima semana podrían reunirse con la jueza de Transición, Rosa Falco, quien encabeza el proceso. Allí conocerían los últimos avances de la propia magistrada.