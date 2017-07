Fotos "Pensé que me iban a violar", la dura confesión de Daniel Agostini

13/07/2017 -

Daniel Agostini abrió su corazón en una fuerte entrevista en la que habló por primera vez de una vivencia en la adolescencia, que traumó su vida.

El cantante tropical reveló que cuando era chico le hacían bullying y recibía fuertes amenazas que no lo dejaban en paz.

"Sufrí bullying cuando era pibe... uno que me corría para pegarme y me asustaba, la pasaba mal, me amenazaba, hasta agarraba un cuchillo", detalló Agostini en el programa radial que conduce Ulises Jaitt, hermano de la polémica Natacha Jaitt.

El ex de Nazarena admitió que luego de esa vivencia le quedó un trauma que luego supo superar: "Después crecí y cuando lo crucé se comió los mocos. Me quedó el trauma, tenía la sensación de que me violaba o que me cagaba a cuchillazos, pero con el tiempo le dije a quién te comiste gil".

De todas formas, contó que ése no fue el peor momento de su vida: "Lo peor es la pérdida de los seres queridos, como mi hermanita, cuando tenía seis años, y la muerte de mis padres en 2012 y 2015".