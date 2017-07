Macri empezó por Córdoba, para recuperar el apoyo

13/07/2017 -

M a u - r i c i o Macri y todo el oficialismo sabe que debera dar batalla en las elecciones en dos distritos clave que en 2015 respaldaron a Cambiemos pero que tras los 18 meses de gestion nacional retiraron parte de aquel apoyo: Cordoba y la provincia de Buenos Aires. En 2015 Macri obtuvo mas del 50 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales en la provincia de Cordoba. Dias atras, las distintas encuestas ubicaron a Hector Baldassi, el primer precandidato a diputado nacional en Cordoba por Cambiemos, en los 29 puntos. A diferencia de la provincia de Cordoba, donde gobierna el peronismo, en Buenos Aires la campana la encabeza la mandataria Maria Eugenia Vidal y la estrategia pasa por la gobernadora al anunciar una aplicacion para combatir la inseguridad. Un dirigente del macrismo cordobes admite que ¡§parte de los cordobeses se volvieron criticos con el gobierno recien este ano, ya que lo bancaron durante todo el 2016, pero son recuperables¡¨. Los alrededor de 20 puntos de caida en la imagen del Presidente en esa provincia mediterranea reflejan su movida de hoy. A menos de 48 horas del inicio formal de la campana electoral, Macri comenzo en Cordoba, sentando a su lado a Baldassi, y diciendole a los cordobeses: ¡§esta eleccion va a ser para confirmar que queremos seguir en el camino del cambio, apostando al empleo, apostando a la produccion, apostando a decirnos la verdad, a la obra publica sana, a todas cosas que creo que son importantes para la Argentina¡¨. El voto-inversiones tambien es pregonado por la candidata todo terreno Elisa Carrio. ¡§Cambiemos necesita ganar las elecciones para atraer inversiones. Si se aleja el cuco de la vuelta de Cristina (Fernandez), este pais va a tener tantas inversiones como necesita¡¨, lanzo el fin de semana en una entrevista por el canal America. La propia gobernadora bonaerense, Maria Eugenia Vidal, habia adelantado que la opcion que planteara el oficialismo en la campana proselitista, polarizando con el kirchnerismo, sera ¡§nosotros o el miedo¡¨. El denominado ¡§miedo¡¨ por el oficialismo, el kirchnerismo, sigue sumando denuncias por corrupcion, procesamientos e imputaciones. A los ya remanidos procesamientos de Cristina Fernandez y de Amado Boudou, se suman las denuncias contra Julio de Vido, Martin Sabbatella y la primera precandidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana en territorio bonaerense, Fernanda Vallejos. S in embargo, la supuesta conveniencia del oficialismo de polarizar con Cristina Fernandez encierra tambien riesgos y obsesiones. Como lo que ocurrio con la frase poco feliz del jefe de Gabinete, Marcos Pena, al denostar de antemano a quien se atreva a votar por Unidad Ciudadana: ¡§No me cierra el escenario de que Cristina gane porque veo que hay una mayoria que quiere un cambio, y no veo una Argentina suicidandose y tirando todo este esfuerzo por la borda¡¨. Nadie se suicida por una eleccion. ƒÜ