Ramón Clemente, un refuerzo de lujo

Fotos ANTECEDENTE. El estadounidense Ramón Clemente jugó 49 partidos en Ferro Carril Oeste y promedió 12.9 puntos y 6.8 rebotes.

13/07/2017 -

La Comisión de Básquet Profesional del Club Ciclista Olímpico confirmó la contratación del ala pívot estadounidense Ramón Clemente en calidad de refuerzo para la temporada 2017/18 de la Liga Nacional.

Clemente será la quinta ficha de mayores en el plantel dirigido por Hernán Laginestra, tras las confirmaciones de Maximiliano Stanic, Mauro Cosolito, Justin Williams y Facundo Giorgi.

El jugador, originario de Queens, Nueva York, de 2.01 metros de altura y 31 años de edad, integró esta temporada el plantel de Ferro Carril Oeste y en 59 partidos tuvo estos promedios: 12.9 puntos, 6.8 rebotes y 1.5 asistencias en 28.3 minutos por encuentro.

Olímpico será su tercer equipo de la Liga Nacional, ya que además de jugar en Ferro, vistió la camiseta de Obras Sanitarias. Su carrera deportiva incluye equipos de Puerto Rico, Israel e Italia, además de su participación en el seleccionado boricua que jugó el Preolímpico de México.

Por su parte, este fin de semana quedará rubricado el acuerdo contractual con el ala pívot sunchalense Facundo Giorgi, que peleará el puesto con Ramón Clemente.

Rodney Green

En tanto, la dirigencia sigue trabajando en conseguir las tres restantes fichas de mayores. Una de las opciones es la contratación del estadounidense Rodney Green, uno de los extranjeros más codiciados en el mercado de pases.

Hay varios equipos interesados, entre ellos los dos santiagueños, pero Olímpico estaría más cerca de quedarse con el alero que brilló en Instituto esta temporada. También se habla de Damián Tintorelli, el pívot juninense que jugó en Quimsa cinco temporada y que integró el plantel de San Martín de Corrientes en la presente edición.

Como contrapartida, no será tenido en cuenta Diego Guaita, quien ayer se despidió de la provincia. "Hoy me toca despedirme de una gran ciudad y un club que me ha dado 3 bellos años de mi carrera , dejo muy buenos amigos, hasta siempre Santiago", escribió en su cuenta de Twitter.