Vélez no le protestará a Comercio

13/07/2017 -

Vélez de San Ramón decidió no protestar el partido que perdió ante Comercio, por el Federal B, por la supuesta mala inclusión de un jugador. "No haremos uso del derecho de protesta, aún teniendo las pruebas suficientes, para no generar división entre instituciones hermanas. Además, valoramos lo deportivo por sobre lo administrativo y estamos convencidos que los partidos hay que ganarlos dentro de la cancha. Por otro lado, somos conscientes del gran esfuerzo que realizan todas las instituciones santiagueñas para participar", explicó el "Fortín" en un comunicado.