Gonzalo Rodríguez: "Estoy donde quería estar"

Fotos PRESENTACIÓN. Rodríguez, junto al mánager Romeo y Lammens.

13/07/2017 -

El zaguero central Gonzalo Rodríguez sostuvo ayer que está "en el lugar donde quería estar", luego de firmar un contrato por los próximos tres años con San Lorenzo, club en el que debutó en el 2002 con sólo 18 años.

"Estoy en el lugar donde quería estar. Cuando me fui de chico (con 20 años) la ilusión era volver. Cuando quedé libre de Fiorentina, me llamó (Matías) Lammens y fue fácil ponernos de acuerdo. Lo resolvimos en un día", reveló Rodríguez durante la presentación oficial en el Nuevo Gasómetro. "Después de jugar cinco años en Fiorentina tomé la decisión de volver por lo que siento. Quería volver. Por eso le agradezco a la dirigencia, por hacer realidad mi sueño", agregó el defensor.

Y siguió: "Tenía como una cuota pendiente jugar la Libertadores. Voy a aprovechar estos días para ponerme a punto porque es un orgullo y a la vez una responsabilidad jugar la Copa", puntualizó.

Gonzalo Rodríguez se entrenará de manera particular hasta el viernes y desde el martes próximo lo hará con el resto del plantel cuando comience la minipretemporada en el Nuevo Gasómetro, de cara a la revancha ante Emelec, de Ecuador, el 10 de agosto a las 21.45 de local, por los octavos de final de la Libertadores. "Esta minipretemporada me servirá para adaptarme al fútbol argentino. Y si se puede estaré a disposición para el partido ante Emelec", afirmó.

"Me puso muy contento el título de San Lorenzo del 2014 (ganó su primera y única Libertadores). Ahora vamos a dar todo para clasificarnos y en lo posible lograr otra", sentenció Gonzalo Rodríguez.

San Lorenzo hasta el momento incorporó, además de Rodríguez, al lateral Víctor Salazar (ex Rosario Central) y los volantes Alexis Castro (ex Tigre) y Gabriel Gudiño (ex Atlético de Rafaela), con el afán de sumar una nueva Copa a sus vitrinas.

Lammens, finalmente, confirmó que sólo resta sumar un delantero y que las posibilidades son Juan Iturbe, de 24 años, de Torino, de Italia o Lucas Zelarayán, de 25, de Tigres, de México.