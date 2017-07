"Cuidate, si no sos mía no serás de nadie", le escribió a su ex

13/07/2017 -

Una joven madre se presentó en la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer y denunció a su expareja y padre de sus hijos por las constantes amenazas de muerte que recibe desde que decidió terminar con la relación, hace un año y medio.

La damnificada, de 25 años, arribó minutos después de las 17 a la mencionada dependencia policial y expuso ante los uniformados que estaba cansada de ser hostigada por su ex y que los episodios se registran con mayor frecuencia desde que el acusado se enteró que ella tenía una nueva pareja.

Según expresó la damnificada los mensajes de texto a su teléfono celular comenzaon a llegar constantemente desde las últimas horas del martes. En ellos, el acusado le pedía retomar la relación, pero también la amenazaba. "Cuidate, no andes sola. Si no sos mía no vas a ser de nadie", eran algunos de los textos que recibía.

Temiendo por su integridad, ya que se separó del acusado por los episodios de violencia, decidió pedir ayuda a la Justicia. La damnificada mostró como prueba de sus dichos su teléfono celular, en el que se podían leer las amenazas que recibía. El fiscal de turno ordenó que se notifique al acusado de la prohibición de acercamiento y que peritos en Informática extraigan todos los mensajes través de una minuciosa jes del teléfono móvil.