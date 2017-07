La angustia de Flavio por no poder concretar su sueño de ser padre: “Me agarró un bajón”

13/07/2017 -

Cuando alguien siente que tiene el sueño de su vida al alcance de la mano y por equis motivo éste se trunca, obviamente el golpe es fuerte y la carga de frustración resulta aún mayor. Esto es lo que está experimentando Flavio Mendoza (42), quien recibió la noticia de que el primer intento por concebir a su hijo mediante el alquiler de un vientre resultó fallido. "Soy bastante bocón, tendría que haberme callado un poco más la boca, porque se le hizo la primera transferencia y fue fallida. Me agarró un bajón, estuve para atrás, yo ya lo hablaba tanto, veo a mi hermana que va a tener un bebé, como que no evaluaba esa posibilidad", se confesó en Intrusos. "Mi hermana me decía ‘Flavio, son cosas que pasan, hay mujeres que a veces no pueden quedar embarazadas por un montón de tiempo’, pero para mí se hacía la transferencia y ya está, era papá", agregó al respecto. "Y ahora me agarra esa angustia, tengo un caga... terrible de hacer otra transferencia y que no prenda. Triste no estoy, que sea lo que Dios quiera", expresó. Explicó que deberá esperar entre siete y ocho semanas para poder volver a intentarlo y que el tratamiento es "siempre con la misma persona. Me gustó lo que me dijo cuando hablé con ella, que era una mujer que en la vida lo único que había hecho había sido estudiar, casarse y tener hijos".