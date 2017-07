"Luli" Salazar: "Dios me curtió para superarlo"

13/07/2017 -

"Todo lo que haga va a ser criticado. Suerte que Dios me curtió de chica, para que hoy pueda superarlo", dijo Luciana Salazar a través de las redes sociales, en respuesta a los comentarios negativos que recibió después de anunciar que en diciembre se convertirá en mamá de Matilda, gracias al método de vientre subrogado. "Pero cuidado, no todos somos iguales y no saben si pueden estar haciendo un gran daño a alguien". La actriz, dijo que eligió el método de alquiler de vientre porque tiene trombofilia.