La indirecta de Natacha Jaitt a Diego Latorre: "Basta de mentiras, ya no tapo más"

13/07/2017 -

Luego de semanas tumultuosas, Natacha Jaitt se mantenía en silencio. Algunos dicen que esa calma llevaba más intranquilidad a la otra parte del #PuntitaGate, sospechando que podía avecinarse una nueva tormenta. Pero de repente, y fiel al estilo ácido que la caracteriza, la morocha lanzó una frase en Twitter que parece no tener otro destinatario que Diego Latorre, de quien ya reveló varios audios y hasta realizó íntimas confesiones sexuales del ex futbolista. "Basta de mentiras para dilatar la fama espantosa que se generaron, ya no tapo más", lanzó Natacha en Twitter con su particular humor de doble sentido. Pero en ese "ya no tapo más", ¿es una velada advertencia de un nuevo capítulo de este affaire escandaloso?

En tanto, Yanina Latorre, a su regreso de Punta del Este, ciudad uruguaya donde fue a descansar junto con Diego Latorre, dijo: "Un polvo no arruina un proyecto de vida. A mí también me han calentado otros tipos. No nos hagamos los monjes. A nadie le gusta el chocolate todos los días. Mientras no embarace a ninguna ni nada..."l