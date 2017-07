Fotos Se viraliza emotiva charla entre una joven y un hombre que pedía limosnas.

Este jueves Luciana Cano, una ciudadana santiagueña, compartió la emotiva charla que tuvo el pasado sábado con Omar, un hombre de 73 años oriundo de la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires, y que actualmente se encuentra viviendo en nuestra provincia.

"Me cuenta que se llama Omar pero le dicen Cacho, que es de Tigre y que la vida le jugó una mala pasada en grande, que perdió a su compañera de vida con la que había pasado 50 años y que tras su muerte se vino a Santiago a vivir con su hija, quien se encuentra actualmente enferma, ella y su marido", comienza relatando Luciana.

El hombre, de acuerdo a lo expresado por la joven, vive en el barrio Siglo XXI pero se para siempre en la esquina de San Martín y Belgrano de la ciudad Capital para pedir la colaboración de los santiagueños para sus "gastitos".

"Me dice que a esta edad no conseguirá trabajo y que no quiere quedarse en su casa porque quiere ayudar y tener para sus gastitos, me dice también que le da mucha vergüenza tener que pedir", cuenta.

Luciana, concluye su relato pidiendo que todos aquellos que puedan acercarse a colaborar, lo hagan. Además, recuerda que a veces con simples gestos se pueden lograr grandes reacciones en personas que quizás por temor o por vergüenza no se animan a hacerlo.

