Futbolista alemán subió la foto que más odiamos los argentinos

A principios de 2017, Mario Götze, el autor del gol de Alemania contra Argentina en la final del Mundial de Brasil, tuvo que retirarse del fútbol por una rara enfermedad que afectaba su metabolismo. Estuvo varios meses buscando la cura, pero los médicos no podían encontrar un resultado satisfactorio. Así se pasó los días y las noches, deprimido, tirado en una cama, sin poder ir a entrenar ni jugar al fútbol.

Sin embargo, hace algunos días, el jugador anunció a través de su cuenta en Intagram que estaba curado y que podía volver al fútbol.

Hoy, ya completamente recuperado y bajo la órdenes de su nuevo DT, el jugador no se olvidó de compartir sus sentimientos en las redes sociales. A tres años de haber convertido el gol de la final del mundial y de haberse convertido en el verdugo de la Selección argentina, el futbolista posteó una imagen besando la Copa del Mundo. También escribió: "Tres años ya. Un equipo fabuloso y uno de mis mejores recuerdos".

La publicación recibió comentarios de todo tipo.

