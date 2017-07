CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Julio 2017

Hoy 21:41 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINÚA)

23.30 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR





CANAL 9

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIEN NOS ENTIENDE (ESTRENO)

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 ARABESC

16.00 PEREGRINOS DE FE

16.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 RUIDO DE MOTORES

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA vs. ATLÉTICO PARANÁ

CANAL 4

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

PELÍCULAS

CINEMAX

03.19 STRIKE BACK 03 EPS 04

04.15 GIGOLÓ POR ACCIDENTE

05.54 SCOOBY-DOO! MISTERIO EN LA LUCHA LIBRE

07.38 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

07.50 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA

09.59 MOBY DICK

12.26 EL JARDINERO FIEL

15.02 SEÑALES

17.02 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

19.42 60 SEGUNDOS

22.00 CIUDAD DE SOMBRAS





TNT

02.43 LA COLONIA

04.14 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 TNT BUZZ

06.18 30 MINUTOS O MENOS

07.44 EL GRAN CASAMIENTO

09.17 EL AVISPÓN VERDE

11.22 RATATOUILLE

13.24 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN

15.22 SUPERMAN REGRESA

18.12 LA MONTAÑA EMBRUJADA

20.05 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA

23.59 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA





TCM

01.51 LA PANTERA ROSA

02.21 CORAZÓN SALVAJE

04.36 ALF (TEMPORADA 3)

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 2)

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 2)

08.54 ALF

09.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.44 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR

11.27 JESSE STONE. PELIGRO NOCTURNO

13.08 RETO AL DESTINO

15.23 KARATE KID II

17.29 EL ÚLTIMO SAMURAI

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 CRIATURAS SALVAJES

22.59 CORAZÓN SALVAJE





SPACE

00.50 HOMBRE LOBO. LA BESTIA ENTRE NOSOTROS

02.40 ANACONDA 3 - LA AMENAZA

04.15 LA COSA

06.22 JESSE STONE. DESTINO PARAÍSO

08.03 JESSE STONE. DESENMASCARADOS

09.54 ICEMAN

11.24 EL LLANERO SOLITARIO

14.21 RESCATANDO AL

SOLDADO RYAN

17.43 TOP GUN

19.55 TERROR A BORDO

22.00 SOUTHBOUND. PESADILLAS DEL DESIERTO

23.47 EL RITO

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ HOY, A LAS 22.30, CLÁSICOS INTERNACIONALES CON ABRAXAS Y GABY FERREYRA, JUAN ABASCAL, VÍCTOR ROTONDO, QUIQUE VILLALBA Y TITO GALVÁN.

+ MAÑANA, A LAS 23.30, GRAFFITI ROCK.

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO LA BANDA)

MAÑANA, NOCHE ANIVERSARIO CON MÚSICA RETRO.

CLUB LOS ANDES

+ HOY, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON DEMI CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO.

CLUB HURACÁN

(ROCA (N), 159)

+ SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES, JUANCHY HAICK, CHANGOS SANTIAGUEÑO, RELEJOS DEL SALITRAL Y CIERRA EL CONJUNTO KALAMA TROPICAL.

CINES

SUNSTAR



MI VILLANO FAVORITO 3 (3D) ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19-07: 14:00 (cast), 16:00 (Cast),18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (3D)

CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)

HOY: 22:10 (Subt)

15/07: 22:10 (Subt), 00:45hs (Subt)

16/07 -19-07: 22:10 (Subt)

CARS 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY: 14:30 (cast), 16:50 (Cast), 19:10 (Cast), 21:30hs (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D): CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY - 19/07 13:15, (cast), 17:00 (Cast), 20:00 (Cast)

CANTANTES EN GUERRA (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY -22:40 (Cast)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY-19/07: 13:20 (cast), 15:35 (Cast), 17:50 (Cast), 20:10 (Cast)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D):COMEDIA

HOY: 22:30 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY -19/07 -15:00 (cast), 17:00 (Cast), 19:00 (Cast), 21:00 (Cast)

NO TOQUES DOS VECES (2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY -22:55hs (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta Todo Público ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:40 - 17:50 - 19:50

CASTELLANO 3D 17:20 -

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 15:00 - 17:50 - 19:50- 22:30-

MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 22:00

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:20 - 21:10 SUBTITULADA 2D 22:50