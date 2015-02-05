CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Julio 2017
A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 21:41 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINÚA)
23.30 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIEN NOS ENTIENDE (ESTRENO)
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 ARABESC
16.00 PEREGRINOS DE FE
16.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 RUIDO DE MOTORES
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA vs. ATLÉTICO PARANÁ
CANAL 4
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
PELÍCULAS
CINEMAX
03.19 STRIKE BACK 03 EPS 04
04.15 GIGOLÓ POR ACCIDENTE
05.54 SCOOBY-DOO! MISTERIO EN LA LUCHA LIBRE
07.38 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
07.50 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA
09.59 MOBY DICK
12.26 EL JARDINERO FIEL
15.02 SEÑALES
17.02 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
19.42 60 SEGUNDOS
22.00 CIUDAD DE SOMBRAS
TNT
02.43 LA COLONIA
04.14 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 TNT BUZZ
06.18 30 MINUTOS O MENOS
07.44 EL GRAN CASAMIENTO
09.17 EL AVISPÓN VERDE
11.22 RATATOUILLE
13.24 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN
15.22 SUPERMAN REGRESA
18.12 LA MONTAÑA EMBRUJADA
20.05 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA
23.59 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
TCM
01.51 LA PANTERA ROSA
02.21 CORAZÓN SALVAJE
04.36 ALF (TEMPORADA 3)
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 2)
06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 2)
08.54 ALF
09.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.44 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR
11.27 JESSE STONE. PELIGRO NOCTURNO
13.08 RETO AL DESTINO
15.23 KARATE KID II
17.29 EL ÚLTIMO SAMURAI
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 CRIATURAS SALVAJES
22.59 CORAZÓN SALVAJE
SPACE
00.50 HOMBRE LOBO. LA BESTIA ENTRE NOSOTROS
02.40 ANACONDA 3 - LA AMENAZA
04.15 LA COSA
06.22 JESSE STONE. DESTINO PARAÍSO
08.03 JESSE STONE. DESENMASCARADOS
09.54 ICEMAN
11.24 EL LLANERO SOLITARIO
14.21 RESCATANDO AL
SOLDADO RYAN
17.43 TOP GUN
19.55 TERROR A BORDO
22.00 SOUTHBOUND. PESADILLAS DEL DESIERTO
23.47 EL RITO
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+ HOY, A LAS 22.30, CLÁSICOS INTERNACIONALES CON ABRAXAS Y GABY FERREYRA, JUAN ABASCAL, VÍCTOR ROTONDO, QUIQUE VILLALBA Y TITO GALVÁN.
+ MAÑANA, A LAS 23.30, GRAFFITI ROCK.
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO LA BANDA)
MAÑANA, NOCHE ANIVERSARIO CON MÚSICA RETRO.
CLUB LOS ANDES
+ HOY, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON DEMI CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO.
CLUB HURACÁN
(ROCA (N), 159)
+ SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES, JUANCHY HAICK, CHANGOS SANTIAGUEÑO, RELEJOS DEL SALITRAL Y CIERRA EL CONJUNTO KALAMA TROPICAL.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D) ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19-07: 14:00 (cast), 16:00 (Cast),18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (3D)
CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)
HOY: 22:10 (Subt)
15/07: 22:10 (Subt), 00:45hs (Subt)
16/07 -19-07: 22:10 (Subt)
CARS 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY: 14:30 (cast), 16:50 (Cast), 19:10 (Cast), 21:30hs (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D): CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY - 19/07 13:15, (cast), 17:00 (Cast), 20:00 (Cast)
CANTANTES EN GUERRA (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY -22:40 (Cast)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY-19/07: 13:20 (cast), 15:35 (Cast), 17:50 (Cast), 20:10 (Cast)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D):COMEDIA
HOY: 22:30 (Cast)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY -19/07 -15:00 (cast), 17:00 (Cast), 19:00 (Cast), 21:00 (Cast)
NO TOQUES DOS VECES (2D):
TERROR (+ 13 años)
HOY -22:55hs (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta Todo Público ESTRENO
CASTELLANO 2D 15:40 - 17:50 - 19:50
CASTELLANO 3D 17:20 -
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 15:00 - 17:50 - 19:50- 22:30-
MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 22:00
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 15:20 - 21:10 SUBTITULADA 2D 22:50