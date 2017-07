FÚNEBRES | 14 de Julio de 2017

Hoy 22:48 - FALLECIMIENTOS





- Luis Migueles Chazarreta

- Pablo Joaquín Leyría

- Felipe Santiago Ledesma

- Segundo Firmo Ovejero

- Luis Alberto Ardiles

- María Cristina Montenegro

- Rolanda Maldonado

- Emilia Fernández de Paz





ARDILES, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su esposa Solvia Alicia Jugo, hijos Ivana, Fernando, Daniel, Natalia y Carla, hijos pol., nietos Maximo y Lorenza y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16.30 en el cementerio Los Pocitos Dpto. Capital. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 SV. EMPRESA SANTIAGO.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus vecinas del Bº Jorge Newbery, flias. Sosa, Nélida de Sosa, sus hijas Graciela Sosa y Adriana Sosa y familia Gómez Sosa participan con profundo dolor su partida al reino del Señor.

FERNÁNDEZ DE PAZ, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Sus hijos María Emilia y Edvino Paz, sus nietos Martín y Leonardo Ponce, Marcela, Alejandro y Hugo Rodriguez, David, Emilio, Lia, Lautaro y Alfredo Paz, part. con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Sus hijos Roxana, Karina, Silvana, Samanta, Nelson y esposa. Sus nietos Santiago, Alejandro, Erik, Benjamín, Alan, Brian, Martin, Mariano, Ciro y Máximo. Su mamá Pastora. Sus hnos. Roberto, Fide, Marta, Yoli, Sara, Walter, Lito, Zoilo, Paula, Negra y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Morales. Servicio realizado POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL. 4219787.

LEDESMA, FELIPE SANTIAGO (Hipy) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Querido hermano siempre tu recuerdo estará presente en nuestras memorias. Descansa en paz y que Dios haga brillar para vos la luz que no tiene fin. Su hermana Fidelia Ledesma, hermano político Luis Santillán y sus sobrinos Luis, Valeria y Yanina Santillán. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Morales.

LEYRÍA, PABLO JOAQUÍN Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Su esposa Nilda, sus hijos Pablo, Santiago y Patricia, sus hijos políticos Adriana, Magali, sus nietos Felipe, Enzo, Agostina y Valentina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso. Cobertura Caruso Cía. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL. 4219787.

LEYRÍA, PABLO JOAQUÍN ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. "Pablín fuiste un esposo y padre ejemplar, que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Nilda, sus hijos Pablo, Santiago y Patricia, sus hijos políticos Adriana, Magali, sus nietos Felipe, Enzo, Agostina y Valentina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso.

LEYRÍA, PABLO JOAQUÍN ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. "Pablín, que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su hermano Arq. Ernesto Leyría, su hermana política Josefina Herrera, sus sobrinos Maximiliano (a) y Nora Lück (a), León Augusto y Florencia Rocío Leyría Herrera, sus sobrinos nietos Lihuen del Jesús Leyría Infante participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEYRÍA, PABLO JOAQUÍN Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Su cuñada Teresita Failde Vda. de Leyría, sus sobrinos Marisol, Alfredo (a), Ernesto y Martín Leyría Failde, sus sobrinos políticos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEYRÍA, PABLO JOAQUÍN Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le de la paz eterna". Cecilia Abdala, Analía Guzmán, Alejandra Salon, Federico Rosenzvaig y Alejandra Taboada participan con dolor su fallecimiento y acompañan con respeto y cariño a su hijo Pablo en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LEYRÍA, PABLO JOAQUÍN ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Su compañero y dilecto amigo Ricardo Ramón Barrionuevo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, ROLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Su esposo Chonchi Giménez, sus hijos Rosa, Teresita, Marta, Estela, Anita, h. políticos Raulin, Miguel, Marcelo, Diego, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio El Zanjón. COBERTURA IOSEP. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel. 4219787.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Su hermana María Cristina Mayuli, su esposo Abel Albarello, sus hijas Sonia y Cintia y sus respectivas familias, participan y acompañan a los familiares en estos momentos de dolor y ruegan una oración en su memoria.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. El Concejo de Administración y Asociados de Coop. CO.ME.CO. Ltda. participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su asociado Ricardo Uñates Mayuli. Acompañan en este difícil momento a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Flores Eduardo Lucio y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega y amigo Ricardo Uñates Mayuli. Ruegan oraciones en su memoria y Dios provee de cristiana resignación a su familia.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Occhionero Daniel Rubén y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega y amigo Ricardo Uñate Mayuli participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Alejandro Cabello y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega y amigo Ricardo Uñates Mayuli participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones y cariño a toda la familia.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. José María Piñón y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega y amigo Ricardo Uñates Mayuli. Acompañan en este difícil momento a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Mario Efraín Ávila y Graciela B. de Ávila, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra apreciada y querida amiga Pocha. Acompañan en el sufrimiento a sus hijos Roberto y Ricardo Uñates por la irreparable pérdida de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Augusto Savy y sus hijos Marcela, Andrés, Teresita, Ariel Savy y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Dra. María Soledad Ramos y demás compañeros de trabajo de la oficina Civil I participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar y sus hijas Nadia y María Pía participan con dolor el fallecimiento de su amigo Luis y acompañan a su querida familia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Carlos Pithod, María J. de Pithod, hijos y nietos despiden al querido amigo y acompañan a la familia unidos en oración.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Lucía Josefina Kobylañski de Peralta, sus hijos Pedro, Cecynés y Gaucho, Pablo y Koke, Roberto y Dani, nietos Luly y Popy; y Flore y Consti; Vale, Vero y Viki, acompañan a la querida familia amiga y elevan oraciones en estos momentos especiales.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. No encuentro palabras para despedirte, a la altura de tus merecimientos: compadre, amigo, confesor, guía. Me veo en La Plata, caminando con lágrimas en los ojos. A quién recurrir sino a Luis, que tenía la palabra justa, lenta para salir (porque antes estudiaba todos los pro y los contra) de manera que resultara consejo certero, justo, equilibrado. Supiste comprender mi euforia juvenil. Jamás cuestionaste mis pasos equivocados; pero "le encontraste la vuelta" para retornarme "al redil". La imagen bíblica que me asalta en este momento, es la del pastor que deja las 99, para ir en busca de la que necesita el calor de su guía. Y tú lo fuiste, en gran manera. Cuando buscábamos con Paco el padrino adecuado para Roberto, la coincidencia fue instantánea: Luis y Negrita; con qué dulzura le besabas la nuca y decías "me encanta el rollito (nació con 4.500 k) y el olorcito a "requesón". Compartimos sueños e ilusiones, luchas y desengaños, pero siempre "los Migueles", como "Los Peralta", o "los Marteleur", o "los Medina" amalgamaron un "Resurrección" especial. Estás haciendo reunión de grupo con Paco, Raúl, Leandro? Seguro que sí, en la gloria celestial. Nosotros trataremos de seguir el ejemplo de perseverar en el M.F.C. pero, por sobre todo defender la familia: Lucy Kobylañski.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? el que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos, ni jura falsamente, el recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su salvador". (Sal. 24,3-5). La comisión directiva del MFC participa y acompaña en estos momentos de profundo dolor a Marcelo y Roberto por la pérdida de su padre, junto a toda su familia. Matrimonio Nassif, Villalba y Castaño.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, El me hace descansar en verdes praderas. (Sal. 23-.1-2). El MFC participa con profundo dolor la partida de quien fuera el precursor de nuestro querido movimiento en Santiago y acompaña a toda su familia en este difícil momento, elevando oraciones al Altísimo.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. El COF (Centro de Orientación Familiar), servicio del MFC, participa con profundo dolor la partida de quien fuera su primer servidor junto a su esposa Negrita en año 2008 (en Sgo.), Hoy elevamos al Señor nuestras oraciones en tu nombre y acompañamos a Negrita y tus hijos en este difícil momento de dolor.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Señor, recíbelo en tus brazos porque es allí donde está la paz eterna y la luz que no tiene fin. El grupo de Encuentro con Jesús. Matrimomios Domsky, Autalán, Llugdar, Gerez y Castaño.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. ¡Levántate, resplandece porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre tí! Isaías 60,1. Luis Dalale y María Cristina Vergottini, sus hijos Luis, Cristina, Daniel, Ma. Marta y Miguel y sus flias, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este dificil momento y oran por su eterno descanso.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. El defensor general del Ministerio Público de la Defensa, Dr. Enrique Billaud participa con profundo pesar su fallecimiento.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Integrantes del Grupo Resurrección, del Movimiento Familiar Cristiano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Negrita, sus hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para el la luz que no tiene fin". Adriana y Víctor Arriazu y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Barnetche, sus hijos Matías, Valentín y María Pía participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Oscar Gerez, Zulma Bitar y sus hijas Flor, Naty y Soledad, y su nietita Emma participan con profundo dolor el fallecimiento de Luis, acompañan a su querida familia y elevan oraciones para que Dios lo reciba en su infinita gloria.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Olga Crespín de Bitar, sus hijas, hijos políticos, nietos y bisnieta participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones para que el Señor lo reciba en la casa celestial y conforte a su querida flia. en este difícil momento.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Aldo Mazzoleni, su esposa María Alicia Morales y su hija Micaela participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Sus hijos, nietos y bisnieto, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Sus hijos Momi Escobar y Mochi Coronel, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Nueva Esperanza. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONTENEGRO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. "Que Dios y la Virgen te reciban en su brazos, descansa en paz". Su hermana política Norma Aragón de Escobar, sus hijos Maria, Sonia, Lety y Ernesto, despedimos con profundo dolor tu partida. Señor dale consuelo a su flia.

MONTENEGRO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Fernando Leiva y flia., participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Querida hermana voy a extrañarte porque fuiste mi compañera de vida, descansa en paz. Alejandra de Migueles, tu cuñado querido y tus sobrinos siempre a tu lado; Ignacio (a), Estefanía, Virginia, Miguel y Paola. participan con dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Vivirás eternamente en nuestros corazones, descansa en paz. Martha González e hijos Exequiel Alegre y Rebeca Blasco, Darío Coronel y Mariana Alegre, Javier Alegre y Valeria Alegre y nietos Abril y Mateo Alegre, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor.

MONTENEGRO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Beatriz Delcolla participa el fallecimiento de la apreciada Betty y acompaña en el dolor a sus hijos y hermana. Eleva oraciones por su descanso eterno.

MONTENEGRO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Carlos Corlli y flia. acompañan a sus hijos en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino". Andrés Giribaldi y Claudia Neme, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de sus amigos Alejandra y Guillermo Migueles.

MONTENEGRO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Sus cadetes: Ricardo, Mariano, Jorge, Oscar, Hugo, Carlitos, Juan, Cristian, Luis, Nico, Topo, Ramiro, Diego, Manteca y Gustavo. Santiago Mandados.

OVEJERO, SEGUNDO FIRMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Sus hijos Cacho, Marisa y nietos Matías Hernán, Meliza Vélez, ruegan una oración en su memoria.

OVEJERO, SEGUNDO FIRMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Su hermano Pancho y sobrinos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, SEGUNDO FIRMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino". Su hermano Valle, su cuñada Azucena, sus sobrinos Álvaro, María Belén y Julieta Anahí participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. Sus restos serán sepultados en el Parque de la Paz a las 9 hs.

PAZ, JUANA SARA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Chela Vázquez, Estrellita y Tony Gerez y familia acompañan a Pachy, a César y a toda la familia en este doloroso momento y elevan una plegaria para el descanso eterno de la tía Sara.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Fernando Nasif y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Viviana. Ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Señor recibe en tus brazos a una gran persona, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Diego Vittar y flia., acompaña a su amiga Viviana Tejera, participa con pesar el fallecimiento de su madre y ruegan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Ester Moreno de López e hijos Dra. María del Huerto y Carlos Alejandro López Moreno participan su fallecimiento y acompañan a su hija Viviana en este doloroso momento.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Susana Chamorro, sus hermanos Anahí, Bochi, Ramón y Silvia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Dr. Juan Acosta y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga María Esther. Ruegan oraciones por su querida memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Irma Rojas Paz, Patricia Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su querida memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. "Que Dios te reciba en sus brazos y descanses en paz, querida amiga". Con gran dolor participa su fallecimiento y acompañan a su hija Viviana y hermanas Ema y Cuca, Sara Fiad de Herrera y sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Marcela Villarroel y familia y Marta García, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Dr. Juan Ramiro Vélez, Dra Patricia A. García y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina y amiga. Elevan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. La comisión directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su asociada Dra. Viviana Tejera. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Julio César Villalba, su esposa Betty Sianferoni, sus hijos Julio César, Santiago Martín y María Agustina participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre y hermana de sus amigas Viviana Tejera y Paula Ponce. Elevan oraciones para que su alma descanse en paz en los brazos del Señor Jesús.

ZAMUDIO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su sobrino Andrés Álvarez, sobrina política Adriana Godoy, sus hijos Andrea, David, Andrés, Bruno y Guillermo., Guillermina, Marianela y Tiziano, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZAMUDIO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Nimar Teresa Duaip, Hugo Mansilla, María Elvira Duaip, Víctor Panichelli, José Luis Duaip, Celeste Chaile e hijos acompañan a sus hermanos Gladis y Teresa Zamudio y sus sobrinos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.





ARENA DE SAMBATARO, JULIETA XIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. Mi querida Xime, hoy han pasado 11 meses de tu partida y a pesar que la extraño muchísimo y me hace mucha falta ... le doy gracias a Dios por haberla puesto en mi camino y haberme permitido compartir tantos momentos importantes a la mujer más especial de mi vida. Tu esposo Ricardo, tus hijos Santi, Lea, hija en el afecto Valentina, tu madre política Zully, tus cuñados Claudio, Daniela, tus sobrinos Ale, Ago, Miily, Milo, Mateo, Jonathan y tu tío Julio invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

PÉREZ DE IBÁÑEZ, MARGARITA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/16|. Su hijo Carlos y sus nietos Gaston, Angel y Milagros de los Angeles invitan a la misa que se oficiará hoy a las invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco.

PÉREZ DE IBÁÑEZ, MARGARITA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/16|. Mamá te extraño, Hoy hace un año de tu partida. Tu hijo Claudio, esposa Betty Paz, tus nietos Santiago, Mariana y Coty invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco.

SAGANIAS LUCCA, NORMA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/14|. "Por siempre en nuestros corazones". Su madre, hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse tres años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.





JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana política Verónica Argañarás y Mario Argañarás y flia, lamentan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia. Elevan oraciones en su querida memoria.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Alejandro: amigo y compañero de nuestra infancia y adolescencia en nuestro pueblo natal "Gramilla". La vida nos llevó por caminos diferentes, pero siempre estuviste en nuestros recuerdos como un gran amigo y excelente persona al igual que tus hermanos. Rogamos al Señor te reciba en su Reino Celestial. Se despiden muy triste Mecha Herrera de Nediani y Marica Orellana de Hoyos, pidiendo oraciones a tu memoria y consuelo a sus familiares. ¡ Descansa en paz!

JORGE, HÉCTOR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Pili Barrionuevo, participa con profundo dolor el fallecimiento de "Egui" querido por mí desde niño, con su dulzura y humildad, llegue a sus padres Ramón y Rosita y flia. mi gran dolor y cariño por esta irreparable pérdida. Los quiero: Pili.

ROBLES, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus hermanas Gladis y María Robles. Sus sobrinas Noelia Torres y Gladis Torres, Cecilia, Juan José y Ramón Torres, Beatriz y Daniel Diez Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

SANTILLÁN, CARLOS ALBERTO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Mar del Plata el 9/7/17|. Sus compañeros del secundario, Marcelo Skaf, Polo Maldonado y Eduardo Pirro participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Pili Barrionuevo e hijos invoca con infinita tristeza el fallecimiento de la querida Gladys, amiga de toda la vida compartiendo alegrías y militancias. Ruega unirnos en oración a los nueve días de su partida, por su descanso y hace extensivas a hijos nietos y demás familiares.





ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. La comunidad educativa del colegio secundario Pedro Francisco de Uriarte participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de la preceptora Silvina Aranda (Chuna). Ruega pronta resignación para su familia, seres queridos y elevan una oración en su memoria.

CHÁVEZ, JUAN ATILIO (q.e.p.d.) Falñleció el 10/7/17|. Su esposa Charito, sus hijos Sergio y Martitha, Ely y Guillermo y sus adorados nietos Dahiana, Juanito, Yazid y Lourdes, quienes te amarán y te recordarán toda la vida, participan con profunda congoja su fallecimiento y elevan oraciones a su tan querida memoria. A la vez agradecemos profundamente a quienes nos acompañaron de una u otra forma en este momento de inmenso dolor. Frías.

GÓMEZ PAZ, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. José Sierra y flia., acompaña a sus hijos y demás familiares en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de San Marcos.

RAMOS, VÍCTOR HUGO "Libro" (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su hermana Blanca Ester Ramos viuda de Rapetti, su sobrina Verónica y demás familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Agustín. Frías.

RAMOS, VÍCTOR HUGO "Libro" (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Tus ex compañeros telefónicos Compañía Argentina de Teléfonos Central Frías, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

TOLEDO, MAMERTA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Señora incansable, trabajadora, generosa y amable, nuestro más sentido pésame a su esposo, hijos y demás familiares. Rogamos una cristiana resignación. Julián Canllo, señora e hijos.





CARRIZO, HUGO HERNAN (q.e.p.d) Falleció el 14/7/08|. "Cuando nuestros seres queridos parten, pasan de vivir con nosotros a vivir con nosotros". Hijo, hermano amado tu recuerdo y tu cariño permanecen intactos entre nosotros. Familiares invitan a la misa que se oficiará hoy en parroquia Inmaculada Concepción a las 19,30 hs rogando por su eterno descanso, al cumplirse 9 años de su fallecimiento. (Frías).

CENTENO, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Depositen mi cuerpo ante el altar del Señor, sin que les de pena, pues Él me dará cobijo y ustedes por siempre me recordarán. Sus padres Hugo y Neli, sus hermanos Susana, Zulma, María, Ricardo, y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario.





CASTILLO, GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Su hija Casilda Castillo (Tita), su hijo político José Molina, sus nietos Roxana, Adrian Molina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.