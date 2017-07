El "Turco" Videla atrapará a la afición

14/07/2017 -

CHOYA, Choya (C) En el estadio Tiro Federal y desde las 13 se pondrá en juego la quinta fecha del certamen denominado Jorge "Turco" Videla que coordina la Asociación Amateur del Fútbol Friense.

El programa será: Barrio Oeste vs. Gigantes; El Vasco Carnes vs. Los Leones; Autoservicio La More vs. Los Cuervos; Los Tornillos vs. Vella Competición y Maestro Véliz vs. Loma Negra.

Los resultados del capítulo anterior fueron: Los Tornillos 5, Los Cuervos 1; Los Leones 1, Autoservicio La More 1; Maestro Véliz 2, Barrio Oeste 2; Los Gigantes 1, Vella Competición 0 y Loma Negra 2, El Vasco Carnes 1.

Vella Competición, con 9 puntos, es el único líder.