Mañana se juegan las semifinales

14/07/2017 -

Nueva Chicago ante Lex Doctor y La Eskina FC frente a Nápoli FC serán las semifinales de la Copa Oro del Torneo Apertura 2017 de la Fepuse. Ése será el plato fuerte de la programación que se detalla a continuación. En los horarios de las 14.30 y 16.30:

En Abogados 2: La Pachanga vs. Abogados Topos y Nápoli FC vs. La Eskina FC. En Alumni: Los Halcones vs. CA Deca y Valencia vs. Dep. Cristal. En Iosep: La 59 vs. Aesya y Lex Doctor vs. Nueva Chicago.

En Los Cardozo: Ramón Carrillo vs. Hampones y Contadores Juniors vs. Kinesiólogos.