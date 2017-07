Loreto Unidos intentará estirar el invicto mañana

14/07/2017 -

La Asociación de Futbolistas Amateurs programó para mañana el séptimo capítulo del Campeonato Anual 2017, que lleva el nombre de Ramón "Titi" Arias, en el que se destaca la presentación del puntero, Loreto Unidos, ante Gremio Municipal. El conjunto loretano intentará estirar su invicto a siete partidos frente a un rival que tiene un solo triunfo en seis presentaciones.

Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 14.30 y los del segundo turno, a las 16.30.

Programa

En Asociación: cancha Nº 1, Expreso San Nicolás vs. Lagartos Malvinas y Gremio Municipal vs. Loreto Unidos; cancha Nº 2, Zanjón vs. San Roque y Saravah vs. Maestros.

En Club Banco Provincia: Banco Provincia B vs. Norcen/Panif. Kuky y Súper Colón vs. Mis Nietitos.

En El Liberal: Amigos Mona Acuña vs. Puente Alsina y San Carlos vs. HC Lubricantes. En Ingenieros: Técnicos vs. Almirante Brown. En San Isidro: Villa Hortencia vs. Hotel Savoy. En Defensores de Forres: Rabenar vs. Campeones del 28.

Libre: Sitravise/Ipvu.