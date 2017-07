Otro capítulo apasionante en busca de la Copa Cyac

14/07/2017 -

La Liga Profesional hará disputar mañana la decimoctava fecha de la Copa Cyac, que se juega en cuatro categorías.

La programación contempla una gran cantidad de partidos, entre los que se destacan las semifinales de la C40.

Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 14.15, con 30 minutos de tolerancia. Programación En Obras Sanitarias: Ingenieros vs. Piquito (C40) y Obras Sanitarias vs. San Martín (C50). En Copse: Copse vs. La San Juan (L) y Copse vs. Médicos Rebeldes (C45). En Sivipse: Cyac Sgo. vs. Contadores (C50) y Sivipse vs. Alumni (C45). En Ciencias Económicas: Ciencias Económicas vs. El Fortín (C45) e Ingenieros AFC vs. Mago Rep. FC (C50). En Estudiantes Los Pereyra: Copse vs. Amigos Beltrán (C50) y Villa Robles vs. X Siempre Láser (C45). En Rubia Moreno: Puerto Nuevo vs. Farmacia (C40) y Banfield vs. UTA (C40). En C. Polly Nº 1: Farmacia Abdala vs. Real Smata (L) y Bandeños vs. TN Herrería (C45). En C. Polly Nº 2: Porvenir FC vs. Hormiga Paz (C40) y Sanatorio Norte vs. Alvi FC (C40). En La Dársena: La Congreso vs. Milan FC (L) y Cyac La Banda vs. Cuervos Max (C45). En Telefónicos: Desafío vs. Yanda (C40) y Lealcitos vs. Abogados (C50). En Upcn: Santillán Instalación vs. Abogados Topos (C40) y Huaico Hondo vs. Maestros Termas (C40). En Antajé: Antajé vs. Radio Taxi Rojo (L) y 100% Bandeños vs. Tinglados Albarracín (C40). En UTA: Agrupación 1 de Mayo vs. Club de Amigos (L) y Farmacia Dr. Obrero vs. Calle 14 (C50). En Iosep: Semillería Rossi vs. Moto Juan (L) y Caja Unse vs. Newbery (C45). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Imer FC (L), Bioquímicos vs. Ingenieros (C50) y Bioquímicos vs. Potencia Diésel (C45).

En San Esteban: Nueva Autonomía vs. Abogados Cat (C40) y Lar vs. Arquitectos (C50). En Atsa: Quirófano vs. PVC Banda (C50) y Bioquímicos vs. Metalúrgica Dorrego (C40). En Potrerito II: cancha Nº 1, Galácticos Copse vs. San José (L), Red Star Abogados vs. Anestesia (C45) y Abogados vs. Unse Exacta (C45); cancha Nº 2, Prof. Monteros vs. Colón FC (L), Brima FC vs. Sutiaga (L) y Estrella Roja vs. Sp. Servicios (C40); cancha Nº 3, Quilmes FC vs. Deportivo JJ (L), Radio Taxi Siglo XXI vs. Joyería Luciana (L) y Zambón Seguros vs. Taller Dany (C40); cancha Nº 4, Ciudad Satélite vs. Abogados Cuervos (L), Los Amigos vs. La Esquina (C40) y La Bomba vs. Asel (C50); cancha Nº 5, Apunse vs. La Noche (L), San Carlos vs Choya FC (C40) y El Rejunte vs. Los Bukys (L). En Potrerito I: cancha 9, Electricidad Cortez vs. Chacarita (C50). En Ingenieros: Médicos vs. Galácticos (C40). En Médicos: Médicos vs. Telefónicos (C50).