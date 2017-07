La C40 y la C45 definen a los campeones de la Ufva

Fotos PROPUESTA. La Unión vivirá un sábado con muchas emociones.

14/07/2017 -

La Unión de Futbolistas Amateurs ofrecerá mañana una atractiva cartelera, pero por lejos se destacan las finales que habrá por la Zona Campeonato en la C40 y C45.

Ambos cotejos que definirán a los campeones se desarrollarán en la cancha de Nuevo Banco. Por la primera de las categorías se medirán a las 15, La Loma con Villa Borges, mientras que por la segunda lo harán La Rifa de Alberto con Bonafide.

También habrá una final por la Zona Consuelo de la C 40 entre La Fusión y Mojones, en la cancha de Estudiantes de Maco.

La programación completa de la jornada sabatina abarca a los siguientes enfrentamientos:

En Complejo Russo 1, Racing vs. Kiosco Laly (45, por 3 y 4to puesto, Campeonato) y UTA vs. Villa Ángela (50). En Complejo Russo 2, Porvenir vs. Almirante Brown (45) y Refi Shop vs. Facheritos (50). En Complejo Russo 3, Stylo Gráfico vs. B. Sarmiento Go-Sport (45) y Tinglados Manuel vs. Recursos Hídricos (50). En Complejo Russo 4, 16, Despensa Las Mellis vs. B. Sarmiento (50).

En Nuevo Banco, La Loma vs. Villa Borges (40, final Campeonato) y La Rifa de Alberto vs. Bonafide (45, final Campeonato). En Mistol, Uthgra Gastronómicos vs. Bº Tradición (40, 3º y 4º puesto Consuelo) y Colectiveros vs. Joyex. En La Guarida de La Banda, Ferretería Pece vs. Estación La Curva (40, 3º y 4º puesto Campeonato) y Racing vs. Feria del Newbery (50).

En Estudiantes de Maco, La Fusión vs. Mojones (40, final Consuelo) y Óptica Molinari vs. La Católica (45). En Villa Tranquila, Villa Tranquila vs. Panificadora Lola (50). En Villa Borges, Villa Borges vs. Defensores de Antilo (50). En Triángulo, Los Peregrinos vs. Bº Sarmiento (40). En Luz y Fuerza, 16, Luz y Fuerza vs. Servi Sur (50).

En Calle 14, 16, Calle 14 vs. El Triángulo (45). En Rosario Central, 16, Rosario Central vs. Los Amigos. En Independiente, 16, Independiente vs. Tinglados Albarracín (50). En Mojones, 16, Mojones vs. Corvel. Libre: Cuarto Pasaje (50).