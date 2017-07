Tiempo de finales en el Torneo Apertura

Fotos CIERRE. La Liga Clásicos Barriales del Sur le bajará el telón al Apertura con un domingo de finales en la cancha de Ciclón. El sábado 22 arranca el Clasura.

14/07/2017 -

La Liga Clásicos Barriales Sur tendrá el próximo domingo un día que será para el infarto con las finales que se desarrollarán tanto por la Zona Campeonato, como Consuelo y Repechaje.

Paralelamente también se disputarán los partidos para definir el tercer y cuarto lugar. La particularidad en este caso es que todos los enfrentamientos se realizarán en la cancha de Ciclón con el siguiente programa. 9.30, Amigos Lucianita vs. Ciclón Jrs (3º y 4º puesto Consuelo); 10.30, La Loma vs. Tronkito Jrs (3º y 4º puesto Campeonato); 11.30, Golo Sur vs. Peluquería Jaime (final Consuelo); 12.30, Tradición vs. Mariano Moreno (final Repechaje); 13.30, Bº San Martín vs. Bobinados Soria (final Consuelo); 14.30, Los Gedes vs. Racing Ulluas (final Campeonato); 15.30, La Viamonte vs. Siglo XXI.

Pero eso no es todo. Clásicos Barriales programó para mañana una jornada intensa de cotejos con la siguiente cartelera: en Mosconi, B. Libertad vs. Güemes (20); El Salvador vs. Pel Arte Pa (20) y Kiosco Benja vs. Mosconi (30). En Viamonte, Kenedy vs. Industria Jrs (20); La Santa Fe vs. Vinalar (20) e Industria FC vs. Fondo de Vinalar (30). En B. San Martín, Tigres vs. Primera Junta Jrs (20); La Palmera vs. Juv B. San Martín (20) y Fenix Jrs vs. Santa Lucía Jrs (30).

En Mariano Moreno, La Pandilla vs. Panificadora Vidal (20); Pasaje 445 vs. Los Topos (20) y Primera Junta vs. PSG (30). En Vinalar, Los Amigos vs. La 16 FC (20); La Ancha vs. Juniors (20) y Villa María vs. Huracán (20). En Secos, Jonami vs. Pibes de la 67 (20); Los Secos vs. La Gruta (20) y Los Sucios vs. Estudiantes (30). En Virgen del Valle, Los Poros vs. Los Choguers (20); Trofeo JJ vs. Juveniles Siglo XXI (20) y Villa María vs. Rifas Tunis (30).

En Los Pitufos, Juv La Ancha vs. Islas Malvinas (20); Amigos de Zeta y Chacha vs. Juv de Fondo de Vinalar (20) y Mailín vs. Mónaco (30). En Gril, Absalón Ibarra vs. 3 Amigos (20); Pibes Cáceres vs. Fco de Victoria (20) y Damaso Palacio vs. Trinkito FC (30). En Campeones del 28, Pumas Católica vs. Los del Pasillo (20); Eli FC vs. La Dorrego (20); La Gobernador vs. La Barra de Gento (20) y 3 Amigos vs. Sara y Mañu (30). En Primero de Mayo, Los Aragones vs. Pibes de Rosario (20).

Por otro lado, se les recordó a los delegados de los clubes que el próximo sábado 22 del corriente se iniciará el Torneo Clausura. Los interesados en participar deberán confirmar las inscripciones de los equipos al teléfono 385154126261.

Clásicos del Norte

Mañana, desde las 15 horas, se pondrá en marcha el Torneo Clausura denominado Km 49 con una agenda cargada de partidos. A continuación el detalle de los enfrentamientos: en Estudiantes B, La Madrid vs. Quilmes (20); Estudiantes vs. Amigos de la 18 (20) y La 203 de Haico Hondo vs. El Libertador (20). En Barrio Aeropuerto, Ruta Uno Jrs vs. Los Tenas (20); Diego y Martín vs. Peti FC (20); Ruta Uno FC vs. Los Pibe de Haico Hondo (30). En Mal Paso, La 203 vs. Carlito FC (20); La Banda de Memo vs. La 21 del B. Aeropuerto (20) y Mal Paso FC vs. Sexto Pasaje FC (30).

En Calle 107, Carne Los Amigos vs. Árbol Solo (20); Triángulo Jrs vs. Los Pacificos (20) y El Seppse vs. 7mo. Pasaje FC (30). En Morumbí de Borges, San Esteban vs. Los Peregrino (20); Petrolíder vs. Herman os Juárez (20); Polirubro Aillén vs. Papelera El Mundo (30). En 6to. Pasaje, 6to. Pasaje Jrs vs. Los Pirata de la 109 (20): Villa Borges vs. El Poli (20) y Tinglados Albarracín vs. Los Pumas (30).

En El Fondo de Bor ges, Juv de Borges vs. La Bañadera Jrs (20); Alma Fuerte vs. Juventud Santiago (20) y El Fondo de Borges vs. Carne La Hacienda (30). En La Loma, Calle 4 Jrs vs. Verdulería Chiki (20); Los Calamares Jrs vs. Los Pibe del Paseo Colón (20) y La Cochetti vs. Refrigeración Llanos (30). En Chañar, Juv Villa Grimanesa vs. Pasaje 421 Jrs (20); Carlito Legui vs. Juan Felipe Ibarra (20) y Gas del Estado vs. Calle 4 FC.

En Villa Grimanesa, Fiambrería Real vs. Los Pibe del Pasaje (20); Km 49 vs. Juveniles del Gas (20) y El Rey de Copas vs. La Loma FC (30). En Autono mía, Óptica Bella Vista vs. Pablo VI Jrs (20); San Telmo vs. Juv de Colón (20) y La Rifa de Alberto vs. Stylnovo (30). En Santa Rosa, Los Millos vs. Santa Rosa Jrs (20); Barrio Colón vs. Pablo VI FC (30) y Santa Rosa FC vs. Autonomía FC (30). En Tarapaya, La 23 FC vs. Estrella Roja Jrs (20); Juveniles de Tarapaya vs. La Perú (20); El Vajo de Tarapaya vs. Primer Pasaje (20) y Tarapaya FC vs. La Bañadera FC (30).