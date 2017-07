Predicador católico convocó a cientos de personas en San José

Fotos ENCUENTRO. Gabriel Rinaudo estará nuevamente hoy, desde las 17, en la parroquia de Belgrano y Juncal.

14/07/2017 -

Cientos de personas se reunieron anoche en la parroquia San José para participar de la primera jornada de evangelización y sanación interior que organizó el movimiento de la Renovación Carismática Católica (RRC). Con la presencia del predicador Gabriel Rinaudo (San Luis) acompañado por el asesor del RRC, Pbro. Jorge Ramírez, los santiagueños fueron en busca de la sanación del alma y del cuerpo.

"Estoy convencido de que Dios quiere sanar a su pueblo. Soy de la experiencia de saber que el Señor sana, toca el corazón y las historias que duelen. Soy de la experiencia de la misericordia, porque la experimenté; no es que a mí me contaron. Tuve la experiencia de saber que Dios perdona, ama; que no me puedo quedar toda la vida llorando por lo que me pasó", dijo Rinaudo en diálogo con EL LIBERAL.

Ayer fue el primer día de esta jornada que continuará hoy, a las 17, en el templo de avenida Belgrano y calle Juncal.

"Hay tanta gente depresiva, angustiada, elaborando duelo y gente sabiendo que tiene guardado en su interior cuestiones que no ha resuelto. Entonces desde la Palabra de Dios vamos descubriendo cómo el Señor habla siempre de mirar para adelante, Él tocaba y sanaba. La Biblia nos dice que curó a todos", rescató Gabriel.

¿Sanación inmediata?

A estas jornadas que viene realizando en diferentes diócesis del país, Gabriel les ofrece su testimonio de sanación, su experiencia de encuentro con Dios. Sobre la gente que viene en busca de la sanación inmediata, dijo: "La gente viene buscando que no le duela más algo del cuerpo, mucha gente busca lo inmediato. Pero yo no vengo a hablar de eso, sino de un Dios rico en misericordia, de oportunidades, de un Dios que te reconcilia con tu propia historia".

"Creo que la sanación interior es cuando Dios te lleva a poder mirar tu historia, que ya no te genera nada, lo puedes contar, ya no lloras por eso, sino que lo puedes mirar y sientes que te reconciliaste con tu historia. Nosotros somos un todo, tenemos cuerpo y alma; tenemos nuestra historia guardada y el cuerpo se enferma de lo que el alma guarda como doloroso", resaltó.

"Soy como un enfermero que prepara el quirófano, para que cuando llegue el médico de las almas (en la celebración de la misa), el Señor extirpe el tumor. Porque la verdadera sanación se da a través de la misa, en la Eucaristía", añadió.

Sobre las "enfermedades del alma", Gabriel sostuvo que "el común de la gente dice que no le pasa nada. Pero todos queremos sanar. El cuerpo se enferma de lo que alma tiene metido adentro. Entonces, ¿qué guardaste? ¿Qué ocultaste? ¿Qué no quieres mirar ni recordar? Si no enfrentamos esto no lo podemos sanar".

Además, llamó a reflexionar sobre: "¿Qué se esconde detrás de un vicio, una depresión". Seguramente una herida profunda. Eso se llega con trabajo y siendo fiel con la oración personal, el señor bendice, da luces. No es magia, hay que perdonar, enfrentar la realidad’.

Misa

Hoy, a las 17 comenzará el segundo encuentro con Gabriel y a las 20 el padre Ramírez celebrará la misa, con el sacramento de la Unción de los enfermos.