Fotos Loreto: La ciudad duplicó la cantidad de viviendas sociales con respecto al año anterior

14/07/2017 -

Nuestro deber, nuestra obligación es mejorar la calidad de vida de todos los loretanos pero especialmente de aquellos que más lo necesitan, de los que están en la periferia sin los servicios indispensables, muchas de estas cosas ya la hicimos y otras se comenzarán a realizar, por eso es que con toda alegría puedo decir feliz cumpleaños, Loreto.

En el escritorio se pueden hacer muchas cosas, pero es diferente ir y hacerlo, lo que más me enorgullece es que siempre es para gente que tiene una necesidad pegada a sus sueños, es algo que buscaron hace muchísimos años, más allá de la política, son cosas que te llenan el alma, si hoy me toca irme me voy más que feliz, porque sé que todo lo que hicimos fue con muchísimo esfuerzo.

Solo la gente que lo vive sabe lo que se siente recibir la casa propia. No es lo mismo dar una bicicleta, un aljibe o cualquier cosa; es una casa, que es un gran anhelo; les hicimos casas a personas con realidades muy diferentes al resto, ver llorar de alegría a toda esa gente es algo que nos llena de felicidad a todos los que trabajamos por un Loreto mejor.

Son 93 viviendas, sumadas a las 51 al 17 de diciembre del año pasado. No pudimos llegar a las 100 viviendas por cuestiones climáticas. Sólo escuchando a la gente se conocen las verdaderas necesidades y prioridades de los vecinos, una obra que no fue cara ni tuvo mucho revuelo, es la del agua potable para el barrio Emergencia. Nunca terminé de entender por qué esa gente no tenía agua.

Cuando fuimos a hablar con los técnicos, me dijeron que sólo se necesitaban $30.000, no lo podía creer, pero bueno, lo lindo fue que fuimos con los vecinos y trabajamos en conjunto. Algo que también nos indica que estamos haciendo las cosas bien es que, después de hacer distintas obras como el agua en el barrio Emergencia, o las calles en el Pinto, ahora los vecinos siguen pidiendo cosas, y eso es algo muy positivo, porque así funciona la sociedad, está perfecto que pidan lo que sea, porque así progresa la sociedad, así avanza.

Siempre es necesario un intendente que salga a la calle, a ver con sus propios ojos los problemas de la gente, porque creo que también uno para hacer todas estas cosas hay que escuchar a la gente, no es tarea sencilla para algunos, para nosotros sí, porque desde el día que asumimos empezamos a hacer reuniones con los vecinos ¿Por qué hacemos las obras que hacemos? Porque la gente nos lo pide. De momento, a todos los lugares que fuimos pudimos cumplirles a los vecinos, barrio Islas Malvinas, barrio Eva Perón, en La Colonia, el municipio va a poner $670.000 para un sistema de riego por goteo, cultivo protegido. Son cosas que no son comunes y la gente nos demuestra su felicidad, ellos van a generar su propia producción. Trabajar con los chicos de 5º año es algo que nos puso muy contentos, porque siempre se veía una ri validad muy grande entre ellos, y hoy logramos que trabajen en conjunto para ayudar a los más necesitados a cambio de premios para ellos mismos; ahora se preocupan por los demás y es algo muy positivo. Si uno hace un balance de la gestión, para nosotros es altamente positiva, tenemos errores, seguro, pero estoy convencido de que es así porque el que hace se equivoca y el que no hace no puede equivocarse, es simple.

Los programas gestionados por el municipio están en pleno crecimiento, el trabajo de los comedores para los niños cuenta con múltiples profesionales que se encargan semanalmente de los más pequeños y también del asesoramiento a los padres. Creo firmemente en las instituciones, estoy convencido de que cada familia se referencia con alguna institución y es algo que hay que darlo por igual para todos, y en eso estamos trabajando, y lo digo con mucho orgullo porque este gobierno municipal se encargó fuertemente de ayudar a las instituciones. "El municipio, mi vivienda y yo" es un programa nuestro, de las casas que vamos a entregar; son 65 (viviendas sociales) y 28 (módulos habitacionales del municipio), generalmente son para jóvenes que buscan en dónde vivir. Tenemos muchas obras que se concretaron, en el barrio Eva Perón, Las chacras, Jorge Newbery y muchos lugares más, donde se realizaron obras de iluminación, ampliación de la red de agua potable.

Son obras que hacen que nuestros vecinos vivan mejor. Cumplimos con los objetivos, pero es tiempo de redoblar el esfuerzo, queremos trabajar junto con nuestros vecinos por más y mejores vías de circulación, por más viviendas sociales, y fundamentalmente por un Loreto mejor para todos. ¡Feliz cumpleaños!, Loreto.