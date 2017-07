-

Jésica Cirio realizó una producción fotográfica en la cual posó mostrando su panza de cinco meses de embarazo. La modelo será mamá por primera vez, fruto de su relación con Martín Insaurralde, que ya es padre de Martín, Rodrigo y Bautista. "Estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Me varió el humor, pero para bien. Estoy todo el día con una sonrisa enorme que nada ni nadie me la quita. No me planteo nada ni permito que nadie lo haga. Es época solo de disfrute. Este embarazo hasta potenció la parte sexual".