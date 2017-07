Provocativa foto de Sofía posando con un arma en la boca

14/07/2017 -

A días del escándalo por la foto del ex futbolista xeneize Ricardo Centurión (24) posando con un arma, Sofía Clérici (28) reabrió la polémica con una imagen muy similar. Lejos de preocuparse por las opiniones ajenas, la joven publicó una foto en su cuenta en Instagram en un auto y besando un revólver junto a la frase "power is everything for me (el poder lo es todo para mí). Que sigan hablando al pe..., ¡si quiero me saco fotos con una ametralladora también! Porque me gusta ir al Polígono a practicar tiro".