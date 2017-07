Christian Sancho emocionó con sus palabras a Marcelo Tinelli

Hoy 07:51 -

Si este Bailando se midiera por las "previas", probablemente Christian Sancho (42) ya tendría asegurado su lugar como ganador. Es que gala a gala el actor lograr divertir y divertirse de la mano de Marcelo Tinelli (57), en ese juego cómplice que instalaron desde el comienzo del certamen en el que Sancho hace las veces de personal trainner del conductor.

Cada ronda con una propuesta distinta, esta vez la idea que llevó el participante a la pista fue hacer que saltara la soga y después meter la pelota adentro de un mini arco de fútbol. Ayudado a saltar por el galán rosarino, Marcelo festejó haber logrado completar el ejercicio. "No sé si sirve para los abdominales pero sirve para patear al arco", bromeó, antes de darle paso al baile.

Te puede interesar: Un día de caos y mucha bronca de los hinchas en el barrio Oeste

Sin embargo, el modelo no sólo volvió a conquistar a Tinelli con sus rutinas físicas, sino que esta vez también le llegó al corazón con un regalo especial vinculado a su pasión futbolera, ya que le trajo de obsequio la camiseta que Maxi Rodríguez (36) utiliza para jugar en Newell´s, el club de sus amores.

Pero así como supo hacer reír con los ejercicios compartidos con el conductor, también emocionó a la hora de las palabras. "Yo conté que había tenido un accidente hace muchos años y tuve una hemiplejia vertebral, de hecho yo hasta los 10 años no pude hacer deportes. A mí el deporte me salvó la vida, yo no tenía este físico para nada, era más bien tirando a gordito, y a partir de los 10 años empecé a correr", expresó Sancho, quien se mostró muy comprometido con su sueño, que tiene que ver con la construcción de un playón deportivo para una escuela del impenetrable chaqueño.

En definitiva, una gran noche en todo sentido para el actor, quien con un puntaje de 21 unidades quedó bien perfilado para clasificar a la próxima ronda y bailar la "Salsa de a tres".