Medina: "El nerviosismo siempre está presente"

El arquero Alejandro Medina es clave en este presente de Mitre, ya que no recibe goles hace cuatro partidos.

15/07/2017 -

La delegación de Mitre se instaló ayer en la provincia de Mendoza, donde mañana irá en busca del ascenso a la B Nacional, cuando desde las 16 visite a Gimnasia, en la revancha de la final de la fase Reválida del Federal A.

En la ida el Aurinegro ganó 1 a 0, por lo que tiene dos resultados a favor para subir de categoría: la victoria y el empate. En cambio, para el "Lobo" no hay otra alternativa que ganar por dos goles o más para conseguir el ascenso.

Claro que esta final puede estar cargada aún más de dramatismo, ya que si los mendocinos ganan por un gol, el ascenso se definirá por penales.

Todas esa cuestiones juegan en la cabeza del jugador y no hacen más que agregarle ansiedad a la que ya tienen. Al menos así lo vive Alejandro Medina, el arquero del equipo que dirige Arnaldo Sialle.

"Se espera con nerviosismo, con ansiedad. Uno se prepara mucho tiempo para jugar esta clase de partidos, y no ve la hora de que arranque", comentó en diálogo con Interior Futbolero Radio.

Medina no tuvo reparos en admitir que siente "miedo", algo que entiende le pasa a todos los protagonistas de una definición tan importante como la de mañana. "El que te dice que no tiene miedo, te está mintiendo. Yo soy sincero, me cuesta dormirme, trato de hacer cosas para distraerme un poco. Para no pensar, por ahí hablo con mi mujer y de lo único que le hablo es de esta final", reveló el golero de 30 años y oriundo de Capital Federal.

"Hasta que uno no se saca la camiseta y termina de la mejor manera lo que uno tiene planeado, el nerviosismo siempre está presente", agregó el portero.

Apoyo

"Tenemos a casi una provincia entera apoyándonos, estamos haciendo las cosas muy bien. Hemos conseguido una ventaja, para nada abultada, hay que laburar, ser inteligentes y conseguir ese ansiado ascenso", continuó Medina, ya entrando en el terreno de lo que puede presentarse mañana en el estadio Víctor Antonio Lagrotaglie.

Y en ese sentido, sentenció: "El fútbol es para vivos, en estas instancias hay que tirar todo el repertorio, y seguramente vamos a hacer eso, acompañado de nuestras virtudes. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para volver festejando de Mendoza".

Medina hace cuatro partidos que no recibe goles y sabe que si mañana vuelve a dejar su valla invicta, Mitre habrá ascendido.