Lucas Biglia vestirá la camiseta del Milan en el próximo campeonato

Fotos REFUERZO. El mediocampista de la selección tiene nuevo club.

El mediocampista del seleccionado argentino Lucas Biglia se convirtió ayer en nuevo jugador del club Milan, de Italia, a cambio de 17 millones de euros más tres de bonificación para Lazio, entidad en la que jugó las últimas cuatro temporadas.

El mercedino, de 31 años, sostuvo que la transferencia (la más importante en su carrera) fue una elección suya, aunque aclaró que no hubo ningún conflicto con la institución romana.

"Elegí jugar en Milan. En Lazio no me trataron mal y lo agradezco mucho. No tuve problemas con los hinchas. Los motivos de mi partida no los hago públicos porque son cosas mías", afirmó el mediocampista.

Biglia, ex Argentinos Juniors, Independiente, Anderlecht, de Bélgica, y Lazio, firmó un contrato por tres años y se convirtió en el octavo refuerzo de Milan.

Previamente el club milanés incorporó al argentino Mateo Musacchio (Villarreal, de España), al suizo Ricardo Rodríguez (Wolfsburgo, de Alemania), al marfileño Frank Kessié (Atalanta, de Italia), al turco Hakan Calhanoglu (Bayer Leverskusen, de Alemania), al italiano Fabio Borini (Sunderland, de Inglaterra), al portugués André Silva (Porto, de Portugal) y al italiano Andrea Conti (Atalanta, de Italia).

Biglia tendrá así la posibilidad de jugar en uno de los clubes más importantes del calcio italiano donde el objetivo ahora será tratar de ganarse un lugar entre los titulares.