"Es triste que hayamos llegado a esto"

Fotos TEMPERAMENTO. En los momentos más delicados del equipo, Lamberti no se esconde y da la cara, como lo hace siempre dentro de la cancha.

15/07/2017 -

Ayer fue un día mucho más tranquilo en Central Córdoba, comparado con lo que fue el jueves, cuando agredieron al presidente, luego los hinchas se manifestaron en la sede con cánticos y pintadas y el plantel tuvo que entrenarse con custodia policial. Ayer ya no debieron estar los uniformados en el predio del Iosep, donde por la siesta practicó el plantel de Central, para emprender por la noche el viaje a Buenos Aires, ya que el domingo, desde las 11, visitará a Brown de Adrogué. Hernán Lamberti, capitán ferroviario, dijo sentirse "triste" por todo lo que pasó. "Es triste que hayamos llegado a este punto, más allá de que uno entiende la bronca de la gente y la impaciencia, no la comparte. Es parte del fútbol y de los malos resultados. Es un momento feo, que nadie lo quiere pasar, pero nos tocó y hay que afrontarlo. Por suerte no fue más grave de lo que podía haber sido. Ahora ya pensando en trabajar, hoy terminamos de recuperarnos y preparar algo para el partido", dijo en diálogo con EL LIBERAL.

"Por suerte se calmaron un poco los ánimos y había un paisaje normal en la práctica", agregó en alusión a que no necesitaron custodia policial para entrenar. "Esto es muy triste para todos, para la gente, los dirigentes y los jugadores", reiteró el volante.

¿Cómo repercute esto en la cabeza del jugador en este duro momento?

"Nos tenemos que aislar. Uno está un poco acostumbrado a estas cosas, nos ha pasado a lo largo de nuestras carreras pelear el ascenso, el descenso y pasamos situaciones similares. Aislarnos, meternos rápido en el partido, digiriendo la derrota del otro día y jugarnos la última fecha que tenemos que es ganar todo y esperar. Vamos a intentarlo hasta el final".

Irregular

Central Córdoba pasó de una goleada 5-0 como visitante sobre Villa Dálmine, que encendió la ilusión, a una dura derrota como local ante el descendido Atlético Paraná, que lo dejó muy complicado. "Increíble", dijo Lamberti al respecto. Y amplió: "Fue un partido parejo, ellos se cerraron bien atrás, en el primer tiempo nos generaron una sola situación, de un lateral, pudimos manejar la pelota pero lamentablemente no pudimos abrir el partido antes. Llegamos al gol cuando estábamos descompensados, el volante más defensivo que teníamos era Chucho (Becerra). No nos dio tiempo a rearmarnos para aguantar el resultado, hicimos lo más difícil que fue abrir el marcador, pero no nos pudimos reacomodar.

A Lamberti no lo sorprendió que Paraná haya jugado de esa manera. "Siempre se juega por algo, por más que ellos ya estén descendidos. Sabíamos que iba a ser así, que iban a querer ganar y lamentablemente se dio. Es triste para nosotros pero nos queda una ficha todavía y la tenemos que jugar con todo el domingo", sostuvo.

¿Paraná jugó incentivado?

"No sé, problema de ellos. Hacer especulaciones o quejarse de eso no tiene sentido. En la cancha eran once contra once. Algunas cuestiones del árbitro no nos favorecieron como un penal claro a Vera Oviedo, pero son cosas que pasan", respondió tajante. "Tenemos que pensar en ganar el domingo. Los demás equipos también tienen que ganar para que nosotros descendamos así que todavía tenemos algunas chances y hay que aprovecharlas", arengó. Ante la consulta si ve muy complicado el panorama, dijo: "Solo estoy pensando en ganar el domingo, volver a tener esa ilusión viva como la tuvimos después del partido con Dálmine. Juventud tiene partidos difíciles por delante, tiene que jugar con Crucero, con Douglas. Aúntenemos algo de que agarrarnos".