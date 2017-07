Massa, con los tapones de punta contra Macri y Cristina

Fotos CONTACTO. Durante su discurso, el tigrense dijo que "la alternativa de la Argentina es o la grieta o un país".

El primer precandidato a senador nacional por 1País, Sergio Massa, realizó ayer el lanzamiento de la campaña electoral con fuertes cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri y también para su rival electoral Cristina Fernández, al aseverar que "entre el pasado de ladrones y el presente para ricos, hay un futuro de grandeza".

Al encabezar en Tigre el acto de lanzamiento de la campaña electoral de 1País junto a los otros postulantes como Margarita Stolbizer y Felipe Solá, Massa consideró que "la grieta es simplemente un pozo".

En su discurso, afirmó que "la alternativa de la Argentina es o la grieta o un país", al tiempo que criticó a los diputados kirchneristas y oficialistas por "aumentarse la dieta" o "protegerse con los fueros".

"No hay grieta cuando los diputados de Cristina y de Macri se tienen que juntar para aumentarse la dieta, cuando tratan de protegerse con los fueros", sentenció. Además, le reclamó al presidente Macri que "cambie porque va mal" y "la gente no llega a fin de mes. Necesitamos que el gobierno entienda y se lo pedimos con respeto", dijo.

En ese sentido, profundizó que "necesitamos un mercado interno fuerte, en el que nuestros docentes y jubilados sean el motor del consumo; desgraciadamente hoy en la Argentina el camino elegido por el gobierno es el de la bicicleta financiera, un país crece cuando se elige el trabajo y la producción y no premiar al que timbea y especula".

"El que trabaja paga impuesto y el que timbea no paga impuestos. Es ridículo pensar que la Argentina puede crecer si premiamos la timba y castigamos el trabajo", amplió. "No le vamos a permitir al gobierno que ajuste las cuentas usando la plata de la Anses; Argentina puede tener el 82 por ciento móvil si usamos la plata de la Anses para los jubilados y no para los negociados", señaló.