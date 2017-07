Fotos Florencio Randazzo pidió un urgente cambio de política económica

El ex ministro del Interior y Transpor te Florencio Randaz zo lanzó ayer su precandidatura a senador nacional por el frente Cumplir sin críticas a las ex presidenta Cristina Fernández ni al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, pero con un fuerte pedido al presidente Mauricio Macri para que "termine con el timbreo" y en forma "urg ent e c ambi e l a pol í t i c a económica". En un acto que se desarrolló en el Club República de Venezuela, en la localidad bonaerense de Bolívar, terruño del Eduardo "Bali" Bucca, cabeza de la lista a diputados nacionales, Randazzo ratificó su decisión de buscar la presidencia en 2019. "Nos revela la soberbia, los jefes, la obsecuencia, pero sobre todo nos revela este gobierno insensible", sentenció, tras lo cual anticipó que "queremos construir una oposición seria, queremos ser gobierno en el 2019". Al estilo de un boxeador que va en búsqueda del título mundial, con la música de Dire Straits y su tema "Money for Nothing" de fondo, Randazzo ingresó escoltado por Florencia Casamiquela, su compañera en la papeleta, y el alcalde anfitrión. Subido al cuadrilátero anclado en el medio del microestadio y tras ser presentado por una voz similar a la de "Titanes en el Ring", Randazzo resaltó que desde su espacio "siempre hemos honrado la palabra, que vale más que un contrato" y defendió al peronismo "que no solo canta la marcha sino que actualiza sus ideas, que reivindica valores perdidos". "Si es cierto que la victoria primero se instala en el corazón y después en los hechos, nosotros ya hemos ganado, esto es una fiesta", celebró Randazzo en el arranque de la presentación. "Cumplir no nació en cuna de oro, nació con un montón de obstáculos, pero fundamentalmente nació en sus convicciones más profundas, era necesario mantener los valores para actuar en consecuencia porque somos un espacio con un enorme sensibilidad", dijo. En este tramo resaltó que hay "tres valores fundamentales que debemos reivindicar: no robar, no mentir y cumplir con la palabra, y no tomar ninguna decisión que vaya en contra de los sectores que vayan a representar".