Destacados juegos por el Súper Rugby

Fotos DUELOS. Será una tarde completa a nivel local.

15/07/2017 -

El choque entre Old Lions y Añatuya, puntero y escolta de la Zona A y la reedición de la final de 2016, se destaca claramente del programa de cuatro partidos (todos desde las 16) con lo que hoy se jugará la sexta fecha del Torneo Super X Copa Secco, organizado por la USR.

El "León" ganó hasta aquí todos sus juegos y asoma como candidato para revalidar el título conseguido el año pasado, pero Añatuya ha vuelto a demostrar que está para dar pelea y lo sigue a sólo 3 puntos.

Por la Zona A, Clodomira recibe a Unse por el tercer lugar. La Zona B, el puntero Club de Amigos estará libre. Su escolta, Lawn Tennis tendrá una buena chance de quedar como líder cuando visite a Loreto, en un partido en el que es amplio favorito. Olímpico, que no tuvo una buena primera rueda, visitará a Sanavirones. Zona A: 1) Old Lions 18; 2) Añatuya 15; 3) Unse 9; 4) Clodomira 5; 5) Santiago Rugby 1. B: 1) C. de Amigos 18; 2) Lawn Tennis 15; 3) Olímpico 6; 4) Loreto y Sanavirones 0.