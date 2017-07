Santiago vibra con el "Madre de Ciudades"

Fotos ACCIÓN. Equipos de diferentes provincias salen a escena hoy en el marco de la sexta edición del torneo Nacional "Madre de Ciudades"

15/07/2017 -

Hoy se pone en juego la sexta edición del campeonato Nacional de Hockey que lleva el nombre de "Madre de Ciudades", evento que se desarrollará en el predio del Santiago Lawn Tennis Club.

Para este oportunidad, los equipos que participarán serán: Universitario y Jockey de Córdoba, Tucumán Rugby, Jockey de Tucumán, Old Lions y Santiago Lawn Tennis Club.

En la Zona A estarán los equipos del Santiago Lawn Tennis, Jockey de Córdoba y Tucumán Rugby. En tanto que la Zona B la integrarán Old Lions, Universitario de Córdoba y Jockey de Tucumán.

Los cruces para hoy desde las 9 son Old Lions vs. Universitario; 9.30, Santiago Lawn Tenis vs. Jockey Club. A las 12.15 se desarrollará el acto inaugural previsto para todas las delegaciones. A las 14, Universitario vs. Jockey Club; 15.30, Jockey vs. Tucumán Rugby; 18, Old Lions vs. Jockey; 19.30, Santiago Lawn Tennis vs. Tucumán Rugby.