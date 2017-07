Fotos Cristina Kirchner: "Su voto tiene que ser en defensa propia"

15/07/2017 -

La ex presidenta y primera precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires Cristina Fernández lanzó la campaña de Unidad Ciudadana y le pidió a los candidatos del espacio "salir a escuchar lo que le pasa a la gente", en tanto advirtió que si el gobierno de Mauricio Macri ve a la sociedad "triste y desesperanzada, va a hacer cualquier cosa". "Salgan a la calle a escuchar lo que le está pasando a la gente, ésa es mi única instrucción de campaña", enfatizó Fernández de Kirchner al encabezar la presentación de la lista de Unidad Ciudadana en el teatro Roxy de Mar del Plata, donde se dieron cita los integrantes de la nómina de diputados y las boletas seccionales del territorio bonaerense. Fernández de Kirchner, precandidata a senadora, se mostró junto a su compañero de fórmula, Jorge Taiana, y la primera precandidata a diputada, Fernanda Vallejos, además de intendentes, dirigentes y militantes del espacio. El acto estuvo en línea con su nuevo estilo de campaña: sin consignas partidarias, el eje fue puesto en los testimonios de distintos ciudadanos que relataron sus experiencias desde el escenario. Acompañados por Fernández de Kirchner, quien actuó como presentadora de cada historia, referentes de distintas actividades y fuerzas vivas locales alertaron sobre las consecuencias de las políticas económicas de Cambiemos. Luego de escuchar a buena parte de los vecinos convocados, quienes contaron sus experiencias al borde de las lágrimas, la ex mandataria pidió a sus candidatos "salir a la calle, abrir las orejas y escuchar a la gente", además de solicitar que "no anden reuniéndose en lugares cerrados. "Necesitamos que escuchen lo que está pasando, pero que además le digan a la gente que hay una esperanza", dijo y agregó: "Cuando uno se encuentra con alguien que cree que todo se cayó y no hay oportunidades de nada, tienen que decirle que hay una esperanza, y que es su voto".