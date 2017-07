Judicialización de la política y “olvido” de los pobres y desocupados, preocupaciones de campaña

15/07/2017 -

L a Iglesia no es ajena a la efervescencia de la campana para las elecciones primarias del 13 de agosto, por lo que alzo su voz para manifestar preocupacion por un proceso electoral al que percibe distorsionado por la ¡§judicializacion de la politica¡¨ y el ¡§olvido¡¨ de los pobres y desocupados. Los obispos catolicos consideraron clave en este tiempo electoral que se respete la Constitucion Nacional, sobre todo la division de poderes, a fin de no corroer las instituciones de la Republica. En ese sentido, referentes eclesiasticos alertaron sobre la profundizacion de la sensacion de que se pretende correr el limite que divide los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o avasallar uno a otro, desvirtuando el logico equilibrio democratico. La ofensiva del gobierno de Mauricio Macri para desplazar de su cargo a la Procuradora General de la Nacion, Alejandra Gils Carbo, desperto la preocupacion del Departamento de Justicia y Paz de la diocesis de Quilmes por lo que considero una ¡§judicializacion de la politica¡¨ en un contexto de campana electoral. ¡§Los hechos que observamos no parecen responder a legitimos esclarecimientos de la Justicia sobre la administracion de la cosa publica. Parecieran mas bien maniobras corporativas que buscan deslegitimar al adversario politico¡¨, asevero en un comunicado. El mensaje fue cuestionado por otros sectores eclesiasticos, que reprocharon a laicos y sacerdotes quilmenos por no haberse pronunciado en el mismo tono durante la ¡§decada ganada¡¨ por el kirchnerismo, cuando fue evidente la ¡§politizacion de la Justicia¡¨ y proliferaron los funcionarios judiciales ¡§militantes¡¨. La Conferencia Episcopal Argentino no se manifesto sobre el tema, que tambien genera chisporroteos internos en la alianza gobernante Cambiemos, pero referentes eclesiasticos trajeron a colacion el punto 35 de un documento eclesiastico de 2008. ¡§La calidad de vida de las personas esta fuertemente vinculada a la salud de las instituciones de la Constitucion, cuyo deficiente funcionamiento produce un alto costo social. Resulta imprescindible asegurar la independencia del Poder Judicial y la plena vigencia de la division de los poderes republicanos en el seno de la democracia¡¨, citaron a modo de cerrar la polemica eclesiastica. El presidente de la Comision Episcopal de Pastoral Social, monsenor Jorge Lozano, fue el encargado de advertir sobre un ¡§olvido¡¨ de los pobres en tiempos electorales y reclamar a la clase politica que la campana electoral sea ¡§propositiva¡¨ y evite ¡§fricciones¡¨ que danen el tejido social y provoquen ¡§mas dolor y desconcierto en la gente¡¨. Otro que se pronuncio sobre la situacion social fue el arzobispo de Rosario, monsenor Eduardo Martin, al afirmar que 7,6 millones de ninos y adolescentes son pobres en el pais porque ¡§en 30 anos de democracia no se resolvio el tema de la equidad¡¨. Empero la Iglesia expreso por estas horas preocupacion por la ¡§fragilidad de la condicion laboral de miles¡¨ de argentinos y advirtio sobre las consecuencias sociales del cierre de plantas fabriles en distintos puntos del pais. Puntualmente refirieron a las situaciones en la planta de Pepsico en la localidad bonaerense de Florida, que habia sido tomada tras el despido de 600 trabajadores y fue desalojada el jueves por orden judicial, y en la embotelladora de Pepsi en la localidad chubutense de Trelew. El Obispado de San Isidro, en cuya jurisdiccion esta la planta de Pepsico desalojada, rechazo el uso de la violencia como medio para la resolucion de conflictos y reclamo ¡§crecer en la sensibilidad social que busca que todo hermano tenga su trabajo y pueda llevar el pan a su familia¡¨. La Pastoral Social de Comodoro Rivadavia, en tanto, se solidarizo con el personal despedido, y alento al gobierno de Chubut y a la comuna de Trelew a ¡§apoyar a las organizaciones de cooperativas que intentan recrear el trabajo¡¨, tras el cierre de la embotelladora de Pepsi. El obispo de La Rioja, monsenor Marcelo Colombo, evito los rodeos y hablo de ¡§crisis de empleo¡¨, y aprovecho una fiesta religiosa para pedir por ¡§los hermanos recientemente desocupados, los que padecen el desempleo ya en forma cronica y los que se desaniman ante la dificultad de conseguir una nueva fuente de trabajo¡¨. ƒÜ