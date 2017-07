La Virgen del Carmen fue recibida en la Municipalidad

Fotos ACTO. Como todos los años, el intendente Hugo Infante recibió a la Virgen del Carmen.

Como todos los años, en el marco de los festejos por por un nuevo aniversario de la "Madre de Ciudades" la imagen de Nuestra Señora del Carmen visitó el palacio municipal, donde fue recibida por el intendente Hugo Infante.

El jefe comunal, junto con el presidente del Concejo Deliberante, CPN Juan Manuel Beltramino, el secretario de Gobierno Humberto Santillán, concejales, subsecretarios y directores del municipio capitalino y empleados le dieron la bienvenida con honores en la explanada del edifico cantando el Ave María en reverencia a la Madre de Jesús.

El padre Rolando Tenti, párroco de la Catedral Basílica que lleva el nombre d ela Virgen, realizó la tradicional bendición a los presentes.

"Le pedimos a la Virgen María la bendición por la gestión de la Municipalidad Capital y que siga protegiendo a cada vecino de la ciudad", dijo el presbítero.

Por su parte, Hugo Infante expresó: "Tenerla a la Patrona de la Municipalidad de la Capital en nuestro edificio, es una verdadera emoción de corazón, no sólo como intendente sino como cristiano y empleado municipal, agradecemos al obispo diocesano, por haberla traído a nuestra casa y visitar a la familia municipal, y ante la cual todos hemos tomado gracia".

Y sobre sus súplicas ante la presencia de la patrona de la casa, el intendente resaltó: "Le pedí me brinde las fuerzas necesarias para estar al servicio de la gente y trabajar por la transformación de la ciudad. Esto es lo mejor que podemos vivir durante estos festejos de Santiago. Ver la imagen de la Virgen del Carmen en el patio de la Municipalidad me conmueve y me llena de regocijo".

Luego del acto protocolar los empleados, funcionarios y público en general acercaron sus intenciones a los pie de la Virgen.

Es necesario recordar que Nuestra Señora del Carmen es también patrona de la ciudad de Santiago del Estero y su festividad se celebra el 16 de julio en Catedral Basílica.