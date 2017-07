Benjamín Vicuña negó el embarazo de la "China" Suárez

15/07/2017 -

"No tengo nada que confirmar ni aclarar". El protagonista de la obra teatral "Eva Perón" se refirió así a las versiones que indican que sería padre nuevamente junto a la actriz argentina. "Me encantaría", dijo al ser consultado sobre una posible boda, aunque no dio fecha. "No desmiento ni aclaro nada, son cosas personales que cuando lo podamos decir vamos a estar felices de poder comunicarlo y contarlo, cuando tengamos la certeza ustedes van a ser los primeros en saberlo", resaltó el actor chileno.