Kusnetzoff vuelve a la TV con "PH: Podemos hablar"

Fotos Los encuentros de "PH" se realizarán en el estudio mayor de Telefé.

15/07/2017 -

Andy Kusnetzoff desembarcará hoy en Telefé para encabezar "PH: Podemos hablar", programa con el que propone llevar a la televisión algunos climas de la radio y generar puntos de encuentro entre figuras del espectáculo, la política y el deporte. La cita inaugural del nuevo programa será hoy, a las 21, y sus primeros invitados, la gobernadora María Eugenia Vidal, al senador Juan Manuel Abal Medina, al conductor televisivo Marley, la actriz Andrea Rincón, el tenista Juan "Pico" Mónaco y al futbolista Fabián "Poroto" Cubero.

¿Qué le aporta "PH" a la televisión?

No sé si le va a aportar algo a la televisión, voy a tratar de hacer el mejor programa posible, intentar generar y de que se construya algo, pero después es un programa más de televisión en televisión, y un programa semanal no va a cambiar lo más profundo de la televisión ni el tema de sus contenidos.

¿La televisión necesita un cambio?

La televisión se está reinventando y es algo que pasa en todo el mundo. Es muy difícil competir con Internet, el cable, YouTube, y más cuando los menores de 30 años no miran TV abierta. A esa edad, nosotros mirábamos TV abierta y lo seguimos haciendo pero ahora tenés YouTube, celulares, Netflix, todo el universo On Demand, y es lógico que se haya reducido el encendido.

¿Qué falta para que se revierta la situación de la TV frente a las nuevas plataformas?

Tiene que aparecer un poco de inversión. Para que se pueda empezar a competir con grandes producciones, se necesita plata y si no ocurre, dentro de lo que tenemos, hay que empezar a ver cosas que sean interesantes. Mientras más se produzca, mejor va a ser para la industria porque eso genera un montón de trabajo. Uno también va aceptando que Argentina fue modificándose en muchas situaciones y la televisión no estuvo ajena a eso. Un día hablando con Gustavo Bermúdez me dijo que hace 20 años nosotros exportábamos a Turquía, y ahora importamos novelas desde allá. No está bueno que pase eso, pero por algo suceden las cosas, y ojalá se vuelva a aquel tiempo. Argentina hizo formatos increíbles l