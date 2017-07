Telefé cambió de horario a la tira juvenil "Fanny la fan" y a "Mar de Amores"

Fotos La tira con Agustina Cherri no pudo destronar a "Las Estrellas" (El Trece).

15/07/2017 -

"Fanny la fan", la apuesta familiar de Underground para Telefé, protagonizada por Agustina Cherri, comenzará a emitirse desde el lunes en su nuevo horario de las 19, luego de una breve temporada en el prime time, ya que desde su estreno el jueves 13 de julio no logró desbancar a "Las Estrellas", su competidora de El Trece. La comedia con actuaciones como las de Verónica Llinás y Gabriel "Puma" Goity no logró instalarse en el podio de los cinco programas más vistos del día. El canal, tras perder su liderazgo en junio ante el El Trece, por primera vez en lo que va del año, y aunque se sostiene al frente por seis décimas en el rating de 2017, decidió moverse rápido para no perder su liderazgo y continúa con las modificaciones en su grilla. En relación a la "Fanny la fan", la primera jugada fue programarla sólo de lunes a jueves y desde el lunes comenzar a emitirla a las 19. Desde el lunes, Telefé promete otros cambios en su programación: el drama "Mar de Amores", ambientada en Turquía en 1967,comenzará el lunes a las 16.30, mientras que hoy se estrenará "PH, podemos hablar" con la conducción de Andy Kustnezoff, antes del programa final del reality "Dueños de la cocina".