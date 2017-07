Créditos y débitos bancarios: ¿hasta cuándo?

Hoy 20:06 -

El reciente decreto 485/2017 publicado el 7/7/2017 referido al impuesto a los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, generó confusión en los contribuyentes. En efecto, muchos pensaron que formaba parte de la anunciada reforma tributaria y que el mismo beneficiaba a empresas e individuos.

Nada de ello sucedió, el mencionado decreto sólo tenía como fin evitar la doble imposición de ciertas empresas intermediarias dedicadas a la administración de pagos electrónicos.

Es decir, hay que decirlo claramente: el impuesto sobre los Créditos y Débitos bancarios, tan cuestionado por los contribuyentes porque succiona todo flujo financiero pudiendo o no representar un hecho imponible sigue vigente.

Sobre todas las cosas, recordemos que respecto de su constitucionalidad, corresponde afirmar lo siguiente:

Originalmente, el artículo 2 de la ley 25.413, de creación del impuesto, incurría en una delegación de facultades legislativas que excedían las atribuciones que al Poder Ejecutivo Nacional le confiere la Constitución Nacional en sus artículos 4, 29, 75 -inc. 3)- y 99 -incs. 2) y 3)-. Al respecto, dicho artículo 2 disponía que “…se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a determinar el alcance definitivo y a eximir, total o parcialmente, respecto de algunas actividades específicas, el impuesto de esta ley cuando, por las modalidades de sus operaciones hagan habitualmente un uso acentuado de cheques y cuyo margen de utilidad sea reducido en comparación con el tributo, o en otros casos de fundada necesidad; siempre que la situación particular no pueda ser corregida por otro medio más idóneo” .

Tal como podemos observar claramente, el Poder Legislativo se excedió ampliamente al delegar en el Ejecutivo nacional facultades que no le competen a este último; a su vez, el Ejecutivo se excedió al, prácticamente, crear un impuesto, definiendo hechos imponibles, alcances, sujetos, exclusiones y exenciones, lo cual, debemos tener muy presente, que resulta totalmente inadmisible.

Es decir, estamos en presencia de un impuesto que resulta ser inconstitucional, que afecta seriamente un principio básico de la tributación, como lo es el de reserva de ley, garantía especial para la protección de los derechos de los ciudadanos.

El instituto de la reserva de ley, que constituye una de las piezas fundamentales del estado de derecho, se halla íntimamente relacionado con la separación de poderes. Por eso, si no existe la división de poderes , muy poco se puede hablar de este principio fundamental de la tributación; y de esta forma nos puede resultar totalmente normal la creación y la vigencia actual de este impuesto, a todas luces inconstitucional, y que tiene como característica sobresaliente que el hecho imponible no está vinculado a la renta, trabajo, patrimonio, consumo, actos; por el contrario, está vinculado a recaudar (o succionar fondos) de las cuentas bancarias a través de la circulación financiera. Podría concluir formulando la siguiente pregunta: ¿Hasta cuándo existirá un “impuesto” que más que impuesto es una simple herramienta de recaudación?