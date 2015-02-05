CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Julio 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
Hoy 20:52 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
15.45 FÚTBOL. GIMNASIA DE MZA. VS. MITRE
18.00 LOS SIMPSONS
18.30 CINE. KARATE KID
20.00 MONO BINGO
20.10 TÓMBOLA (NOCTURNA)
20.30 CINE. KARATE KID (CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.15 CHICAS DE VIAJE
01.15 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 PASIÓN DE DOMINGO
15.00 MAURO
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
13.00 CÁMARA LOCA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
12.00 SANTIAGO GOLF TOUR
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 RECORDANDO
16.00 EL CLÁSICO: GIMNASIA MZA. VS. MITRE (VUELTA) - VIVO
18.30 ANIMALANDIA
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABÉSC
20.00 EL PODIO
20.30 PEREGRINOS DE FE
21.00 ANIMADORES
22.00 PASA EN SANTIGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA
23.30 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES DEL SUD VS. HERRERA (FEM)
CANAL 4
13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
07.02 LOCOS POR LAS NUECES
08.47 UN VIERNES DE LOCOS
10.43 REGRESO DEL TODOPODEROSO
12.38 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
15.20 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN
17.34 #NAME?
19.41 AL FILO DEL MAÑANA
22.03 GAME OF THRONES 07 EPS 01
23.09 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS
TCM
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 3)
08.50 ALF (TEMPORADA 3)
09.16 CASADOS CON HIJOS
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF
10.34 CASADOS CON HIJOS
11.00 LA PANTERA ROSA
11.30 SIETE AÑOS EN EL TÍBET
14.03 QUÉDATE A MI LADO
16.23 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
18.21 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO
21.00 LÍNEA MORTAL
23.07 PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS
TNT
07.52 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
10.58 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
13.58 MALÉFICA
15.44 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
18.06 DESPUÉS DE LA TIERRA
20.05 LOS BOXTROLLS
22.00 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
00.05 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
01.05 6 BALAS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, GRANDES EXPECTATIVAS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, NO RENDIRSE
11.00 HOUSE M.D., CONGELADO
12.00 HOUSE M.D., NUNCA CAMBIES
13.00 SHADES OF BLUE, EL CAOS ESTÁ DE VUELTA
14.00 SHADES OF BLUE, QUIENQUIERA QUE LUCHE CONTRA MONSTRUOS
15.10 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON BURGUNDY
17.00 GRIMM, EL CUEGLE
18.00 ELEMENTARY, ASESINADO POR PARTIDA DOBLE
19.00 ELEMENTARY, CÓMO SE HACE LA SALCHICHA
20.00 SOLTERO EN CASA
21.50 ETERNAMENTE COMPROMETIDOS
24.20 BATES MOTEL, LA BÓVEDA
STUDIO UNIVERSAL
13.20 UN PEQUEÑO GRAN HÉROE
13.30 DAVID TUTERA. CELEBRATIONS, CHINA’S SWEET 16 BASH
14.30 LITTLE WOMEN. MURDER SHE WROTE
15.20 FULLSCREEN
15.30 FINDING MY FATHER
15.50 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL
16.30 TORI & DEAN. CABIN FEVER, BLUE FLOORS, RED KITCHEN
17.00 TORI & DEAN. CABIN FEVER, BEDROOMS AND BEARS
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 16, A LAS 20, “SÁLVESE QUIEN PUEDA”, CON FLOR DE LA V, EMILIO DISI, FEDE BAL Y UN GRAN ELENCO.
+LUNES 17, A LAS 16, “MASCOTAS AL RESCATE”.
+MIÉRCOLES 19, A LAS 20.30, CONCIERTO DE MARIANA QUAINELLE Y SILVIA MARGARI, EN LA SALÓN ANEXO.
+JUEVES 20, A LAS 18, TÍTERES, CON SOMBRAS Y TRAPOS.
+VIERNES 21, A LAS 18, ESPECTÁCULO DE MAGIA CON “ZERROT”.
+DOMINGO 23, A LAS 21.30, “LA VUELTA DEL SANTIAGUEÑO”, CON EL DUENDE GARNICA.
+DOMINGO 30, A LAS 22, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”, CON “NICO” VÁZQUEZ, GIMENA ACCARDI Y UN GRAN ELENCO.
CLUB LOS ANDES
+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON DEMI CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL TRÍO, LUCAS CÁCERES Y MUCHO MÁS.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D) ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19-07: 14:00 (cast), 16:00 (Cast),18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (3D)
CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)
16/07 -19-07: 22:10 (Subt)
CARS 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
16/07-19-07 -14:30 (cast) 16:50 (Cast) 19:10 (Cast) 21:30 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D): CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 19/07 13:15, (cast), 17:00 (Cast), 20:00 (Cast)
CANTANTES EN GUERRA (2D):
COMEDIA (ATP)
16/07 -19-07-22:20 (Cast)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 19/07: 13:20 (cast), 15:35 (Cast), 17:50 (Cast), 20:10 (Cast)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D):COMEDIA
16/07 - 17/07 22:30 (Cast)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 19/07 -15:00 (cast), 17:00 (Cast), 19:00 (Cast), 21:00 (Cast)
NO TOQUES DOS VECES (2D):
TERROR (+ 13 años)
16/07 -19/07-22:55 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta todo público ESTRENO
CASTELLANO 2D 15:40 - 18:00 - 20:00
CASTELLANO 3D 17:20
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 15:00 - 17:50 - 19:50- 22:30-
MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta todo publico con Leyenda
CASTELLANO 2D 22:00
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 15:20 - 20:10
SUBTITULADA 2D 22:40