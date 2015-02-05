CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Julio 2017

A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ

Hoy 20:52 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

15.45 FÚTBOL. GIMNASIA DE MZA. VS. MITRE

18.00 LOS SIMPSONS

18.30 CINE. KARATE KID

20.00 MONO BINGO

20.10 TÓMBOLA (NOCTURNA)

20.30 CINE. KARATE KID (CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.15 CHICAS DE VIAJE

01.15 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 PASIÓN DE DOMINGO

15.00 MAURO

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

13.00 CÁMARA LOCA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 HOY GANÁS VOS

17.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

CANAL14

12.00 SANTIAGO GOLF TOUR

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 RECORDANDO

16.00 EL CLÁSICO: GIMNASIA MZA. VS. MITRE (VUELTA) - VIVO

18.30 ANIMALANDIA

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABÉSC

20.00 EL PODIO

20.30 PEREGRINOS DE FE

21.00 ANIMADORES

22.00 PASA EN SANTIGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA

23.30 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES DEL SUD VS. HERRERA (FEM)

CANAL 4

13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

07.02 LOCOS POR LAS NUECES

08.47 UN VIERNES DE LOCOS

10.43 REGRESO DEL TODOPODEROSO

12.38 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

15.20 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

17.34 #NAME?

19.41 AL FILO DEL MAÑANA

22.03 GAME OF THRONES 07 EPS 01

23.09 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS

TCM

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 3)

08.50 ALF (TEMPORADA 3)

09.16 CASADOS CON HIJOS

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF

10.34 CASADOS CON HIJOS

11.00 LA PANTERA ROSA

11.30 SIETE AÑOS EN EL TÍBET

14.03 QUÉDATE A MI LADO

16.23 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

18.21 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO

21.00 LÍNEA MORTAL

23.07 PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS

TNT

07.52 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

10.58 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

13.58 MALÉFICA

15.44 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

18.06 DESPUÉS DE LA TIERRA

20.05 LOS BOXTROLLS

22.00 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

00.05 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

01.05 6 BALAS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, GRANDES EXPECTATIVAS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, NO RENDIRSE

11.00 HOUSE M.D., CONGELADO

12.00 HOUSE M.D., NUNCA CAMBIES

13.00 SHADES OF BLUE, EL CAOS ESTÁ DE VUELTA

14.00 SHADES OF BLUE, QUIENQUIERA QUE LUCHE CONTRA MONSTRUOS

15.10 EL REPORTERO. LA LEYENDA DE RON BURGUNDY

17.00 GRIMM, EL CUEGLE

18.00 ELEMENTARY, ASESINADO POR PARTIDA DOBLE

19.00 ELEMENTARY, CÓMO SE HACE LA SALCHICHA

20.00 SOLTERO EN CASA

21.50 ETERNAMENTE COMPROMETIDOS

24.20 BATES MOTEL, LA BÓVEDA

STUDIO UNIVERSAL

13.20 UN PEQUEÑO GRAN HÉROE

13.30 DAVID TUTERA. CELEBRATIONS, CHINA’S SWEET 16 BASH

14.30 LITTLE WOMEN. MURDER SHE WROTE

15.20 FULLSCREEN

15.30 FINDING MY FATHER

15.50 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL

16.30 TORI & DEAN. CABIN FEVER, BLUE FLOORS, RED KITCHEN

17.00 TORI & DEAN. CABIN FEVER, BEDROOMS AND BEARS

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 16, A LAS 20, “SÁLVESE QUIEN PUEDA”, CON FLOR DE LA V, EMILIO DISI, FEDE BAL Y UN GRAN ELENCO.

+LUNES 17, A LAS 16, “MASCOTAS AL RESCATE”.

+MIÉRCOLES 19, A LAS 20.30, CONCIERTO DE MARIANA QUAINELLE Y SILVIA MARGARI, EN LA SALÓN ANEXO.

+JUEVES 20, A LAS 18, TÍTERES, CON SOMBRAS Y TRAPOS.

+VIERNES 21, A LAS 18, ESPECTÁCULO DE MAGIA CON “ZERROT”.

+DOMINGO 23, A LAS 21.30, “LA VUELTA DEL SANTIAGUEÑO”, CON EL DUENDE GARNICA.

+DOMINGO 30, A LAS 22, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”, CON “NICO” VÁZQUEZ, GIMENA ACCARDI Y UN GRAN ELENCO.

CLUB LOS ANDES

+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON DEMI CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL TRÍO, LUCAS CÁCERES Y MUCHO MÁS.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3 (3D) ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19-07: 14:00 (cast), 16:00 (Cast),18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (3D)

CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)

16/07 -19-07: 22:10 (Subt)

CARS 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

16/07-19-07 -14:30 (cast) 16:50 (Cast) 19:10 (Cast) 21:30 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D): CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 19/07 13:15, (cast), 17:00 (Cast), 20:00 (Cast)

CANTANTES EN GUERRA (2D):

COMEDIA (ATP)

16/07 -19-07-22:20 (Cast)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 19/07: 13:20 (cast), 15:35 (Cast), 17:50 (Cast), 20:10 (Cast)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D):COMEDIA

16/07 - 17/07 22:30 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 19/07 -15:00 (cast), 17:00 (Cast), 19:00 (Cast), 21:00 (Cast)

NO TOQUES DOS VECES (2D):

TERROR (+ 13 años)

16/07 -19/07-22:55 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta todo público ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:40 - 18:00 - 20:00

CASTELLANO 3D 17:20

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 15:00 - 17:50 - 19:50- 22:30-

MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta todo publico con Leyenda

CASTELLANO 2D 22:00

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:20 - 20:10

SUBTITULADA 2D 22:40

 
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