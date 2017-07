El secreto de abrirse a la aventura poética

Hoy 21:06 - Paula Rivero cree en su mundo, brilla con luz propia y su lenguaje literario lo devela. Así lo manifiesta en su sentida poética reflejada a través del fan page “Topos bajo la lluvia” (Facebook), el cual integra junto con otras tres jóvenes poetas santiagueñas inquietas, que experimentan a través de la palabra poetizada una deconstrucción de la literatura tradicional. Alguien dijo que la Literatura no tiene el deber de nada, simplemente sucede, fluye. Por eso es que sus palabras exploran sentido en una cotidianeidad que toma forma poética, y es clara su apuesta a “leer, escribir y vivir mucho”, confiesa. Inmersa en el campo independiente de la poesía, reconoce que “cuesta un poco acceder a ciertos espacios legitimados, cuando todavía se sigue mirando a la vanguardia de hace cincuenta años o más”. Así, Paula Rivero comentó a EL LIBERAL cómo es su misterioso y apasionante mundo en el que desanda su arte de escribir. ¿Cuál es tu mirada sobre los nuevos valores de la literatura local y se exponen generalmente en las redes? -Poniéndolo en términos de campo literario, creo que en Santiago la novedad casi siempre circula a través de movidas independientes. Cuesta un poco acceder a ciertos espacios legitimados, cuando todavía se sigue mirando a la vanguardia de hace cincuenta años o más. Igual hablo en general, porque si hay iniciativas de unas pocas personas de visibilizar e incorporar esos nuevos valores que vos mencionas. Pero las excepciones no hacen a la regla, es un cliché, pero es así. ¿Qué le falta al circuito independiente de la poesía santiagueña para alcanzar mayor visibilidad? -El respaldo me parece que es autosostenido, por las mismas personas que lo hacen. Creo que el respaldo depende también de cómo se muevan dentro del grupo, cuánto se gestione, cuánto tiempo se quiera uno dedicar a hacer los contactos, golpear puertas. O no. También me imagino que debe haber movidas independientes sin aspiraciones de ser respaldadas (relacionando respaldo con apoyo institucional), con una visión quizá más idealista de lo que es ser independiente. Y ahí me surgen varias preguntas, ¿independiente a qué? ¿A los otros grupos literarios? ¿A las grandes editoriales? ¿Por dónde pasa tu mayor satisfacción con la poesía? -Por la fama y las ventas, claro (se ríe). Hablando en serio, cada vez que escribo, mi satisfacción empieza por estar conforme con los resultados de eso escrito, conmigo misma, después una vez que lo hago circular un poco, es muy lindo que alguien se tome el trabajo de hacerte saber que aunque sea una oración de todo eso que has dicho, le ha generado algo. Creo que por ahí va. ¿Procuras que tus poesías se lean más en Facebook o buscas otro canal de exposición? -Cuando publico en mi propio muro (Facebook), la repercusión es entre mis contactos amigos. Por ahí la gente se copa y lo comparte y quizá me lee alguien de otra provincia, pero no es lo habitual. Pero pasa otra cosa cuando se publica en otra página que comparto con tres amigas que también escriben y de paso, meto un PNT: Si buscan en Facebook Topos bajo la lluvia, se van a dar con una página en donde cuatro chicas (me incluyo) subimos nuestros poemas ilustrados con dibujos o imágenes. Junto con Nati Sánchez, Pilar Carranza y Sofi Landsman (que recomiendo que lean, de verdad) hacemos circular nuestros textos ahí y es otra la repercusión a cuando lo hacemos en nuestro perfil personal. Topos ha tenido un alcance muy copado en Facebook, ahí ya no podría decir que nos leen solo los contactos amigos. ¿Tienes pensado en algún momento publicar un libro o tienes más tendencia en difundir tus trabajos en la web? -Me encantaría publicar. Justo ahora estamos cocinando algo con Topos bajo la lluvia (fan page), todavía no puedo contar mucho, pero se viene algo en papel y eso nos tiene con muchas expectativas. ¿Qué le aconsejarías a la nueva camada de jóvenes poetas que buscan un lugar en común dónde mostrar y leer sus obras? -A cada uno le funcionan cosas distintas, pero sí podría dar algún consejo desde mi propia experiencia es que empiecen a mostrar lo que escriben, y que se permitan escuchar las críticas. Salir del círculo de amigos que nos lee y nos felicita y relacionarse también con otros escritores que tienen quizá un poco más de lecturas encima. En poesía todo es relativo, pero no está bueno cerrarse y creerse Messi, porque eso por lo general no abre el juego, lo cierra. Y se pueden perder influencias u opiniones muy interesantes en el medio. ¿Crees que la irrupción de nuevos lenguajes en la poesía especialmente el vinculado al erotismo es visto como un tabú social? -Es un tabú todavía quizá en nuestro contexto. Incluso yo siento algo de pudor del cual me cuesta desprenderme, pero intento hacerlo para poder decir con más libertad y para no quedar pegada a mi propio poema. Algo que pasa también es que por lo general todo lo que escribimos y compartimos en las redes, tiene la lectura de nuestro círculo más cercano, y ahí creo que es donde nos genera pudor. ¿Me leerá mi tía Marta? ¿Cómo hago para caer en el asado del domingo después de hablar sobre sexo? Cosas así, que no solamente tienen que ver con el medio (Facebook, por ejemplo), sino con el espacio en el que nos movemos en donde además casi todos nos conocemos. Nombrame algunos poetas de cabecera que más prefieres leer… -No tengo autores de cabecera, pero sí tengo influencias en diferentes etapas de mi escritura. Y me parece importante nombrar a los que me han hecho interesar al principio por la poesía, más allá de que después me haya distanciado o ya no me fanaticen tanto. Cortázar y Benedetti han sido los primeros. Después pasé por los clásicos, Gelman, Borges, Pizarnik. Que me siguen pareciendo inalcanzables, pero ahora tengo más herramientas para leerlos. En la actualidad me identifico más con la poesía de Fabián Casas, Mariano Blatt. Y también con dos poetas locales, con quienes además comparto una linda amistad, Andrés Navarro y Claudio Rojo Cesca. Está bueno mencionar que las personas que uno admira a veces viven a un par de cuadras de tu casa. No hay que buscar tanto solamente en Buenos Aires.