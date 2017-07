Hoy 21:16 -

“No tienen nada contra los negros, ésa no es la cuestión. La cuestión es la apatía y la ignorancia que son el precio a pagar por la segregación. Es eso lo que la segregación significa. No sabes qué pasa del otro lado porque no quieres” James Baldwin, 1965

“(…) Al continente le cuesta hablar del color de la piel y de los trazos físicos de sus mayorías. Parece no haber discurso a mano para inscribir lo que de hecho es el trazo mayoritario en la tez de nuestras multitudes (…) Cuando pisamos en las sedes imperiales, ese trazo nos alcanza a todos, aunque tengamos cuatro abuelos europeos” Rita Laura Segato, 2010





Este texto nace, en parte, como consecuencia de haber escuchado a alguien decir que los argentinos no tenemos una historia de xenofobia homologable a la de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Esa tesis se presenta como insostenible. Sí puede ser cierto que no hubo una manifestación de los segregados que se volviera un tópico del discurso social, un tema de debate nacional que lograra marcas significativas en la agenda política en materia de inclusión y lucha contra el racismo y la xenofobia. Claro que hubo –y hay– instituciones de alcance nacional cuyos objetivos tienen que ver con estas conquistas. Pero no tuvieron el impacto en la vida social como ocurrió en Estados Unidos durante la última mitad del siglo XX. Ahora bien, ¿cuántas veces escuchamos el uso del negro como calificativo denigrante, como marcación de inferioridad? No es algo que pase solamente en nuestra provincia. Así es en todo el país, no siempre con la misma palabra, aunque sí con variantes: manyín en Jujuy y Salta, grasa en la zona del Litoral, o el cabecita negra que definitivamente forma parte del vocabulario político desde mediados del siglo XX hasta el presente. No es una cuestión que sea meramente de lenguaje. Porque el lenguaje no es solamente un instrumento útil para nombrar las cosas. Somos nosotros los inscriptos en el lenguaje y no al revés, somos nosotros los arrojados a un mundo de lenguaje que nos pre existe ampliamente, nos da asilo y formatea nuestro ser-el-mundo (piénsese en las diferentes formas de razonar, determinadas por las estructuras sintácticas disímiles entre el inglés, el alemán y la escritura china). No es por ser blancos que esta gente piensa así y hace estos usos de lenguaje tan funestos y discriminatorios. Es por otra cosa. Es por ese mundo de lenguaje que nos pre existe, nos nombra y nos da las herramientas para nombrar. Lo que escuchamos lo decimos. Cuestiones del pasado se actualizan a un presente que se nos impone como un pasado bastante presente. En nuestra realidad latinoamericana el negro es lo que no es el blanco decente, es decir, que el negro no solamente es negro, también es indio. Así salta a la vista que los sentimientos de superioridad racial no han quedado atrás. Todo lo que sea local será más negro que cualquier cosa importada. En ese sentido, es el acervo cultural local el que se desprecia en su conjunto. Tal vez por una persona de cutis claro y apellido impronunciable, aunque con marcadas inflexiones lingüísticas de pasado indígena, cómo saludar con un “cómo andas” en lugar del “hola”, el decir poniendo los verbos al final de la oración, el uso de diminutivos –la tendencia a empequeñecerse, como decía Canal Feijóo–, y muchos vocablos quichuas de uso corriente, que todos conocemos. Además de los modos del comercio y el predominio de liderazgos de marcada impronta personal, no solo en la arena política, sino en todos los ámbitos de la vida cotidiana. En el siglo XVII en Santiago, había un español cada 50.000 indios. Para ponerlo en otras dimensiones: cada 1.000 españoles, había 500.000 indios. Y esa matriz se sostuvo a lo largo de los siglos, a pesar del aluvión inmigratorio de fines del XIX y principios del XX , el que fue integrado con menores problemas al imaginario de la argentinidad. Se entienden los usos despectivos, cuando circula una versión de la historia que quiere pampeanizar el territorio argentino, versión que ya ha sido ampliamente cuestionada. Al respecto de esto, caben un par de preguntas. Por un lado, acerca del cuánto hay en el nosotros santiagueño de indio y de negro. Debiéramos estar orgullosos de la respuesta. Que es más que obvia. Es la particularidad histórica que nosotros mismos somos. Vale preguntarse también si el escenario nacional es favorable o no a que la xenofobia decrezca. Lo que sí puedo asegurar, es que para nada la situación está determinada. En 15 años puede revertirse notoriamente. Si nuestros hijos no nos escuchan decirlo. Si los criamos en el amor y no en la intolerancia al diferente. Mientras tanto, podemos ir haciendo algo más. No dejar pasar el uso despectivo de la palabra negro cuando la escuchemos. No digo que nos pongamos a pelear. Simplemente señalarle a nuestro interlocutor que no puede decir cualquier cosa porque sí. Tal vez así, la próxima, lo piense dos veces. Sobre esta temática, pueden consultar la obra “El indio en la provincia de Santiago del Estero” (1954) contenida en las Obras Completas de Francisco René Santucho. En el mismo libro encontrarán el artículo Juan Balumba. Un proceso colonial (1961), en el que FRS expone el caso de un indio condenado a la muerte por azote, tras intentar hacerse pasar por blanco, en el Santiago del Estero del año 1676. De acuerdo con Alberto Tasso, FRS elaboró una versión alternativa de la historia local, argentina y americana, colocando en un lugar central a los pueblos indios y sus culturas, implicando esto una inversión del constructo de la historia colonial, y aun de la contemporánea. l