¿Qué hacer como padres?

Hoy 23:54 - Uno de los puntos importantes a tener en cuenta en este tema es el tiempo que los padres están con los hijos. Con las rutinas y necesidades que se han creado, los padres no están mucho tiempo con sus hijos, entonces si ellos no pueden estar debe haber algún adulto que entienda un poco de tecnología y pueda monitorear el comportamiento del niño. Por eso, se recomienda fundamentalmente el diálogo, es decir que podamos preguntarle a los hijos cómo les ha ido, pero interesados en las actividades. Muchos papás llegan a la casa y le preguntan ¿alguna novedad?, pero no le dicen ¿cómo te has sentido?, ¿hubo algo que no te gustó? Es decir que el chico tenga esta cuestión de desconfiar y que pueda reconocer las cosas que son apropiadas y no. Hay que estar con los chicos, atender sus hábitos, observar su comportamiento. Los padres pueden saber si son víctimas de todo de esto si observan cambios bruscos en el rendimiento escolar, si cuentan sobre pesadillas o si tienen conductas regresivas. Otra forma es que de repente el niño se esconde en las piernas de los padres y después se terminan aislando. Importancia del diálogo Una de las formas en que se puede generar la comunicación con los niños es jugando con ellos y observando cómo juegan, las palabras que ellos usan, el lenguaje que los padres no están acostumbrados a escuchar, preguntarles cuáles son sus amigos. Hay que tener en cuenta que el niño cuando duerme en la casa de un compañero conoce otra intimidad, entonces se debe establecer el límite de qué pueden ver y quñe no. Hay que generarle al niño habilidades comunicativas. Con la brecha generacional, hay padres que se resisten a usar la computadora, pero cuanto mayor resistencia hay mayor distancia con los hijos. Entonces, hay que conocer un poco sobre qué es todo esto que hablamos. Al principio puede resultar raro, pero después pueden encontrar las herramientas y acostumbrarse a la pantalla y detectar los movimientos raros de los chicos. 