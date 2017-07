Hipocondría: cuando la preocupación por la enfermedad se convierte en desorbitada

Hoy 00:00 - En algún momento de nuestra vida es normal que, ante determinadas situaciones, problemas, trastornos, enfermedades o afecciones, sintamos algún tipo de preocupación por nuestra salud, sobre todo si hemos tenido cerca un caso de un familiar que ha caído gravemente enfermo, o que haya fallecido por alguna dolencia grave. Pero cuando esa preocupación se convierte en desorbitada, y sobre todo aparece de manera continua hasta el punto de impedirnos llevar una vida normal, nos encontramos ante lo que los especialistas neuropsicólogos llamamos Trastorno de Ansiedad por Enfermedad; o lo que es lo mismo, hipocondría. Las cavilaciones se basan en pequeñas sensaciones físicas vagas e imprecisas. Esta inmensa preocupación genera mucha angustia y suele llevar al descuido de diferentes actividades que la persona antes realizaba con normalidad, por ejemplo abandono del trabajo, desatención a la vida de pareja por estar más centrado en sus propias sensaciones. Caso reciente de un paciente en mi consultorio a base de la experiencia de cómo se sienten luego de una consulta médica y es derivado a un neuropsicólogo: E l paciente describe ataques ocasionales de dolor abdominal leve, sensación de plenitud, ruidos intestinales, y una masa abdominal firme (…) Durante los últimos meses ha ido aumentando progresivamente su preocupación por estas sensaciones, hasta el punto de estar convencido de que pueden traducir la presencia de un carcinoma de colon. Somete sus heces a valoraciones semanales para ver si hay sangre oculta y dedica 15-20 minutos cada 2-3 días a palparse cuidadosamente el abdomen (…) Cuenta su historia con un tono sincero, desanimado, y sólo se alegra (…) cuando puede proporcionar una explicación detallada del descubrimiento de una anomalía uretral genuina, pero clínicamente insignificante…” Ante la ausencia de sintomatología grave sentida por el paciente en su médico de cabecera luego de varios meses y acudiendo en simultáneo a mi consultorio para verificar si su enfermedad es tan grave clínicamente y tratando de entender a nivel neuropsicológico; o verdaderamente tiene que ver con un problema grave de su salud; se llegó a la conclusión y al tratamiento debido y específico sobre un caso de hipocondría, terminando con un resultado feliz para el paciente. Los componentes esenciales de la hipocondría se pueden dividir en tres formas de respuesta: l Cognitivos. l Preocupación por el propio cuerpo y por padecer diferentes enfermedades. l Rumiaciones sobre síntomas, salud y enfermedad y sus consecuencias. l Autobservación excesiva de las funciones del cuerpo y tendencia a verlas como señal de enfermedad. l Más atención a las posibles consecuencias negativas, desoyendo los aspectos más saludables de uno mismo y de la vida. l Emocional-fisiológicos. l Ansiedad. l Temores sin correspondencia con el peligro real. l Cambios en el estado de ánimo. l Conductuales. l Hablar a propios y extraños de las varias dolencias y síntomas. l Búsqueda de información en diferentes fuentes (enciclopedias, otros enfermos, familiares…). l Autoobservaciones repetidas y manipulación de diferentes partes del cuerpo para comprobaciones diversas. l Aumento de las visitas a médicos y especialistas, y deterioro de las relaciones con éstos. l Disminución de otras actividades sobre todo las de buena salud y aquellas que implican responsabilidad social o laboral. La persona hipocondríaca está muy metida en el rol de enfermo, es decir, centra la mayor parte de su vida en la vivencia de estar enfermo. Aunque la hipocondría como trastorno se clasifica independiente de la ansiedad y la depresión, muchas veces aparece junto a ellas. Esta coexistencia se explica por varios motivos. El tono de ánimo negativo hace que nos centremos más en nosotros mismos, lleva a interpretar sensaciones neutras como señales de peligro potencial de enfermedad, y vuelve más catastrofistas nuestras expectativas de padecer una enfermedad y lo que significaría padecerla. Además también se ve aumentada nuestra atención a aspectos negativos de la vida, entre ellos las enfermedades, y a recordar enfermedades que se padecieron o padecieron otras personas en el pasado. Y no hay que olvidar que las propias emociones negativas pueden generar síntomas físicos (la ansiedad, por ejemplo, genera palpitaciones, sudores, temblores…) que pueden ser vistos como enfermedad física si se desconoce su origen, o, incluso pueden provocar problemas físicos reales (úlceras, psoriasis, cefaleas tensionales, hipertensión arterial, asma bronquial, etc…). Entre los factores que facilitan el inicio de los cuadros de hipocondría, suelen citarse los siguientes: l Experiencias previas con efectos sensibilizadores (p.ej. conocimiento de errores médicos, familiares enfermos, padre hipocondríaco…) y factores de aprendizaje en relación al propio cuerpo (fundamentalmente costumbres sociales en la expresión emocional de la enfermedad y las reacciones a ella, capacidad amplificada para percibir las propias reacciones internas, y fallos en la forma de afrontar situaciones estresantes). l Formación de creencias erróneas sobre los síntomas, la salud y la enfermedad. Además de una atención selectiva a aspectos negativos y tendencia a confirmar estas creencias erróneas. l La presencia de un incidente crítico externo (muerte de un familiar, información sobre una enfermedad cuyos síntomas uno cree padecer) o interno (estado de ánimo negativo) suele activar estas creencias y comportamientos arriba señalados, desencadenándose así los componentes característicos de la hipocondría. Desde el punto de vista neuropsicológico, una vez comprobado que hay un buen estado de salud, el foco de tratamiento pasa a ser las preocupaciones por la salud y las emociones y conductas asociadas. Los medicamentos no son efectivos, salvo en la medida en que reducen la ansiedad o el desánimo. El tratamiento neuropsicológico que más claramente ha demostrado su eficacia es el llamado cognitivo-conductual. Se caracteriza por ser básicamente educativo, se enseña al paciente, y a sus familiares si es necesario, nuevas formas de afrontar el problema y se les anima a que dejen de afrontarlo como hasta ahora lo hacían. Además hay otros componentes específicos como son la relajación, la exposición a las propias sensaciones previniendo respuestas de evitación, reconsideración de los síntomas regulación del estado de ánimo y la ansiedad, análisis de errores en la atribución, programación de tareas y prohibiciones, etc… Los más importantes de estos tratamientos específicos, están más detallados en el apartado correspondiente. En el caso de la hipocondría el diagnóstico diferencial se hace respecto de: l Enfermedad médica: explica completamente la hipocondría, y conlleva unas preocupaciones realistas en relación a la gravedad objetiva de la enfermedad. l Síntomas somáticos en la niñez: son normales en esta etapa y no se debe diagnosticar hipocondría a menos que haya preocupación prolongada por padecer una enfermedad grave. l Preocupaciones por la salud en la vejez: son más realistas o bien se relacionan con un trastorno del estado de ánimo. l Trastornos de ansiedad: en el trastorno por ansiedad generalizada (TAG) puede haber preocupación por padecer una enfermedad grave, pero ésta es sólo una de las preocupaciones. Aunque en la hipocondría son posibles pensamientos obsesivos sobre la enfermedad y rituales asociados, en el trastorno obsesivo compulsivo las obsesiones y las compulsiones no se restringen a la enfermedad. Las preocupaciones hipocondríacas pueden desencadenar ataques de pánico, sólo se diagnosticará trastorno de pánico cuando estos ataques sean recurrentes e inesperados. En la fobia específica a las enfermedades la persona tiene miedo sobre todo a la posibilidad de llegar a padecer alguna enfermedad, en cambio en la hipocondría hay preocupación por padecerla ya. También se diferencia del trastorno de ansiedad por separación que se inicia en la infancia y en situaciones en que hay separación de personas importantes para el sujeto. l Trastornos somatomorfos: en el trastorno dismórfico corporal la preocupación se centra en el aspecto físico (recordemos que esta distinción no la hace la CIE-10). En el resto de trastornos somatomorfos (trastorno de somatización, trastorno de conversión, trastorno por dolor y trastorno somatomorfo indiferenciado) también hay síntomas físicos, pero no existe preocupación por padecer una enfermedad grave. l Episodio depresivo mayor: puede haber preocupación excesiva por la salud física, pero se limita a los momentos en que la persona está deprimida. l Trastornos psicóticos: en la hipocondría la creencia de padecer una enfermedad no llega a las proporciones de los delirios somáticos (p. ej. se puede aceptar que la enfermedad temida no exista, o que no se corresponda con la estructura del propio organismo). Tratamientos específicos de la hipocondría Los tratamientos que han demostrado una mayor eficacia en el tratamiento específico de la hipocondría son los tratamientos neuropsicológicos basados en procedimientos cognitivo-conductuales. En los tratamientos neuropsicológicos se explican al paciente los factores de origen y de mantenimiento de la hipocondría, se le insta a que deje de hacer continuas visitas a médicos y especialistas, a que procure no hablar repetidamente de sus dolencias y síntomas y, en general, a que deje de centrar su vida en la preocupación por padecer una grave enfermedad. A las personas cercanas se las invita a que no recompensen las quejas ofreciendo algún tipo de beneficio o ganancia. Todo esto que se desaconseja, está relacionado con la solución que hasta ahora se ha intentado, y que, seguramente, no ha dado resultado. He aquí una relación de aquellas técnicas consideradas más efectivas: l Técnicas de Reestructuración Cognitiva: son un conjunto de técnicas que trabajan con los pensamientos, usando el diálogo y las pruebas para validar los pensamientos. Para la hipocondría se trabaja con los errores al atribuir los síntomas vagos, ambiguos y normales a enfermedad grave. También se anima a cambiar el foco de atención, que parece estar atascado en las enfermedades y sus perniciosas consecuencias, ampliándolo a sensaciones saludables del propio cuerpo. Y se busca instaurar nuevas creencias más realistas sobre la salud y la enfermedad. l Técnicas de relajación: recuérdese que la ansiedad puede provocar síntomas que se pueden atribuir a enfermedad grave o, incluso, generar enfermedades graves. Además el generar estas nuevas sensaciones agradables y gratificantes, ayuda a cambiar el foco de atención y orienta hacia un pensamiento menos negativista, reduciendo en algo las preocupaciones existentes. l Inundación imaginaria ante la posibilidad de enfermedad grave o muerte: consiste en intentar visualizar los pensamientos y presentimientos negativos sobre enfermedad y muerte, como si realmente hubieran ocurrido. Aunque pueda padecer muy angustiante, sirve para afrontar directamente el miedo a la muerte, el envejecimiento y el posible rechazo de los demás, de manera que la vida presente se hace mucho más llevadera. l Exposición interoceptiva. Técnica de las conocidas con el nombre de paradójicas, donde se pide al paciente que, mediante diversos procedimientos, se genere y se exponga voluntariamente a los síntomas y sensaciones temidas. De esta manera el sujeto percibe que tiene un control sobre dichos síntomas. Se consigue que sensaciones que antes se consideraban como señal de peligro se vean como absolutamente normales. Por tanto, esta técnica, también contribuye a un cambio en el pensamiento y a reducir la angustia y la preocupación. l Entrenamiento en Técnicas de Asertividad: Con la mejora de la asertividad y la autoestima se desarrollan formas más efectivas de conseguir los objetivos y deseos (laborales y, sobretodo, sociales), sin tener que usar la queja y los síntomas como forma de comunicación. l Análisis y resolución de áreas conflictivas de la vida de la persona: se tratan específicamente, y con tratamientos también específicos según el área, aspectos de la vida de la persona que han quedado seriamente dañados como consecuencia de la enfermedad, o bien han incidido de alguna manera en su aparición o mantenimiento. l Medicación: en la hipocondría los medicamentos no tienen mucha efectividad, salvo para regular la sintomatología ansiosa o depresiva que suele acompañarla. Normalmente se utilizan Ansiolíticos y/o Inhibidores Selectivos de la Recaptación de la Serotonina (ISRS). l