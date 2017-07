16/07/2017 -

La diputada y precandidata por Vamos Juntos en la ciudad, Elisa Carrió, afirmó que es "importante que Cambiemos gane en las Paso de agosto y las elecciones nacionales de octubre para asegurarnos que no volvamos a tener delincuentes en la Justicia ni en el Congreso y para que venga inversión de afuera", resaltó.

Carrió participó del timbreo nacional de Cambiemos en la ciudad de Santa Fe, junto con los precandidatos a diputados nacionales de ese distrito Albor Cantard, Luciano Laspina y Lucila Lehmann.

"Es importante que Cambiemos gane en agosto y octubre para asegurarnos que no volvamos a tener delincuentes en la Justicia ni en el Congreso", dijo Carrió, según informó un comunicado de prensa.

"Nosotros vamos por el camino correcto, no volvamos al pasado, sé que hay quejas. Pero después de una fiesta no se come facturas. Tuvimos una fiesta de dinero falso", resaltó la precandidata, integrante del espacio Cambiemos en el marco de su campaña.