Mauricio Macri: "No es legal tomar una fábrica por la fuerza"

Fotos CAMPAÑA. El Jefe de Estado salió a la calle junto a Vidal.

-

El presidente Mauricio Macri abordó diversos temas en el marco de una entrevista y se refirió a la toma de la fábrica de PepsiCo, cuestionó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó y a la carga impositiva en el país.

Sobre Gils Carbó sostuvo que no posee "autoridad moral para ejercer el cargo" de procuradora, y pidió que el Congreso avance para separarla de sus funciones y "poder tener un procurador que esté a la altura de las circunstancias".

Consultado sobre el llamado a declaración indagatoria a la procuradora decidido por el juez federal Julián Ercolini, el Presidente consideró ese punto como "un elemento más para demostrar que no tiene autoridad moral para ejercer el cargo".

Ercolini citó a Gils Carbó para el 31 de agosto. El fiscal Eduardo Taiano investiga el pago de cuantiosas comisiones en la compra del nuevo edificio y si hubo irregularidades en la licitación a fin de favorecer a la parte vendedora.

Desalojo

Macri dijo que "no está bien, no es legal tomar una fábrica por la fuerza" al ser consultado sobre el desalojo de la central fabril de la multinacional PepsiCo ubicada en Florida, Vicente López, ocurrida esta semana.

"Estamos todos trabajando para que el empleo crezca y si una fábrica se muda de lugar, y arreglaron con el gremio, con (el titular del gremio de la alimentación, Rodolfo) Daer la indemnización... quedaron 20 que no arreglaron y tomaron la fábrica. Eso no está bien, no es legal", afirmó el mandatario.

Agregó que "no se puede tomar eso, y herir a policías que hubo que internar, y también quisieron incluso herir a colegas de ustedes", completó el jefe de Estado.

Afirmó que los impuestos creados en los últimos 15 años "van en contra de desarrollarse", y constituyen "una mochila que nos está hundiendo", al tiempo que exhortó a "aprobar en el Congreso" el paquete de reformas impositivas que proyecta el Ejecutivo.

"Las pymes y las empresas no dan más con los impuestos que se crearon en los últimos 15 años. Van en contra de desarrollarse, de respirar. Son como una mochila que nos está hundiendo", aseguró el jefe de Estado.